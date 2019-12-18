۴۰۰۰کیلومتر ازمحورهای مرکزی برفروبی شد/ بکارگیری ۱۴۰نیروی عملیاتی

علی زندی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به سبب بارش برف در شبانه روز اخیر، عملیات اکیپهای راهداری استان مرکزی در محورهایی که بارش برف در آنها جریان داشته انجام گرفته و در این مدت ۴ هزار کیلومتر از محورهای استان توسط راهداری از برف پاکسازی شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی افزود: طی این عملیاتها برفروبی و پاکسازی محورها به همراه نمک پاشی توسط اکیپهای راهداری استان مرکزی انجام گرفته است.
زندی فر بیان کرد: در این مدت به منظور رفع لغزندگی محورهای استان و جلوگیری از بروز حوادث و تصادفات، طی مدت ذکرشده بیش از ۸۰۰ تن ماسه و نمک در جادههای استان مرکزی توسط عوامل راهداری پخش شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی خاطرنشان ساخت: این عملیاتها با استفاده از ۹۰ دستگاه ماشین آلات برفروبی و نمک پاشی و توسط ۱۴۰ نیروی عملیاتی راهداری استان مرکزی انجام گرفته است.
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