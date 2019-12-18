استاندار «الحدیده» یمن سکوت سازمان ملل در قبال سعودی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد عیاش قحیم» استاندار الحدیده یمن به سکوت سازمان ملل متحد در قبال جنایات سعودی در این استان واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی سکوت سازمان ملل متحد در قبال نقض آتش بس در الحدیده توسط متجاوزان سعودی را محکوم کرد.

قحیم اعلام کرد که تاکنون بیش از ۳ هزار بار آتش بس الحدیده توسط سعودیها نقض شده است و سازمان ملل تنها در این میان، سکوت می کند.

استاندار الحدیده در ادامه اظهارات خود تأکید کرد که صبر یمنی ها در قبال نقض های مکرر آتش بس در الحدیده زیاد دوام نخواهد آورد.