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۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۹:۴۴

با حمایت نظامیان صهیونیست؛

شهرک‌نشینان صهیونیست بار دیگر به مسجدالاقصی تعرض کردند

شهرک‌نشینان صهیونیست بار دیگر به مسجدالاقصی تعرض کردند

شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی، تحت حمایت نظامیان این رژیم به مسجدالاقصی تعرض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، صهیونیست‌ها همچنان به سلسله تعرض‌های روزمره خود به مسجدالاقصی ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، آخرین اخبار از قدس اشغالی حاکی از آن است که مسجدالاقصی بار دیگر مورد تعرض صدها شهرک نشین صهیونیست قرار گرفته است.

شهرک نشینان صهیونیست پس از یورش به صحن های مسجدالاقصی اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسلامی کردند.

رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند که تعرض شهرک نشینان به مسجدالاقصی با چراغ سبز نظامیان این رژیم اتفاق افتاده است.

این درحالی است که سران کشورهای مرتجع عرب و جامعه بین الملل همچنان به سکوت خود در قبال اقدامات هتاکانه صهیونیستها علیه مقدسات فلسطینیان ادامه می دهند.

کد مطلب 4801047

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