به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فخرالدین صابری شامگاه سه‌شنبه در جریان برگزاری کارگاه آموزشی شناخت ظرفیت های گردشگری و بوم گردی شهرستان نظرآباد با اشاره به ظرفیت های این شهرستان، اظهار کرد: تمامی روستاهای هدف گردشگری نظرآباد و دیگر جاذبه های گردشگری مانند محوطه باستانی ازبکی، تالاب صالحیه، کوه های رنگی نجم آباد و یا خانه دکتر مصدق ظرفیت هایی ارزشمند برای این شهرستان است.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به حضور علاقه مندان و سرمایه گذاران در بخش گردشگری و بوم گردی نظرآباد و همچنین تلاش و همکاری بیشتر مسئولان آنجا که برای شکوفایی ظرفیت های گردشگری شهرستان نظرآباد انجام می شود، می‌تواند به قطب گردشگری استان البرز تبدیل شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز گفت: در حال حاضر اقدامات و پیگیری های لازم برای راه اندازی سه موزه از جمله سایت موزه ازبکی، موزه مردم شناسی مهدی آباد و خانه موزه دکتر مصدق را دنبال می کنیم.

صابری بیان کرد: با راه اندازی این سه موزه زمینه اشتغال زایی در سطح شهرستان نظرآباد و جذب گردشگر در آنجا فراهم خواهد شد.