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۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۴

دادگاه عالی هند اجرای قانون حق شهروندی را به تعویق انداخت

دادگاه عالی هند اجرای قانون حق شهروندی را به تعویق انداخت

دادگاه عالی هند در جلسه امروز خود اجرای قانون جدید حق شهروندی که اعتراضات گسترده ای را در این کشور موجب شده است، به تاخیر انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاه عالی هند با به تاخیر انداختن اجرای قانون اعطای حق شهروندی اعلام کرد در جلسه ای که در تاریخ ۲۲ ژانویه (دوم بهمن ماه) برگزار می کند به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

قانون جدید اعطای شهروندی در هند اعتراضات گسترده ای را در پی داشته است.  

در همین رابطه روز گذشته نیروهای امنیتی و پلیس هند با استفاده از باتوم و ماشین‌ها آب‌پاش و شلیک گاز اشک‌آور سعی کردند تظاهرات دانشجویان در مقابل دانشگاه جامعه ملی اسلامی در دهلی نو را متفرق کنند.

در قانون جدید اعطای شهروندی در هند مهاجران غیرمسلمان در دریافت حق شهروندی از تسهیلات جدیدی بهره‌مند می‌شوند اما از آنجا که این امکان برای مهاجران مسلمان در نظر گرفته نشده، این مسئله باعث خشم مسلمانان هندی شده است.

اعتراضات هند علیه لایحه‌ای انجام می‌گیرد که روز چهارشنبه ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود.  

کد مطلب 4801079
عبدالحمید بیاتی

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