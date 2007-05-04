فعالیت آموزشگاههای مداحی بدون مجوز غیر قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، در همین ارتباط و در نخستین جلسه ماهانه امسال کانون مداحان و شاعران اهل بیت (ع) اداره تبلیغات اسلامی شمالشرق تهران که سه شنبه 11 اردیبهشت برگزار شد، حجت الاسلام روحانی نژاد با تأکید بر اینکه مداحان اهل بیت از عناصر مؤثر در حوزه فرهنگ دینی و شیعی و اثر بخشی کار آنان بر آحاد جامعه، در مورد نقش ارزنده مداحان در آسیب زدایی مراسم سوگواری اهل بیت مطالبی عنوان کرد.

طی این جلسه قانونمند نمودن کلاسهای آموزش مداحی برابر چهار چوب ابلاغیه سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران به تصویب رسید که بر اساس آن فعالیت مراکز فاقد مجوز غیر قانونی خواهد بود .

راه اندازی کلاسهای آموزش مداحی زیر نطر ادارات تابعه سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران، استمرار بیمه مداحان از طریق بنیاد دعبل، تلاش اعضای کانون مداحان و فرهنگ سازی و تقویت جایگاه کانون در مجامع تحت پوشش از دیگر مصوبات این جلسه عنوان شده است .



تأمین اعتبار جهت تدوین و نشر کتاب ویژه مداحان و ذاکران مطابق مقتل صحیح و برگرفته از اشعار قومی و مستدل و مستند نیز در این جلسه به تصویب رسیده و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت .

