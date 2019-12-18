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۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۰

شورای نگهبان:

داوطلبان احراز صلاحیت نشده مجلس، ۴ روز فرصت شکایت دارند

داوطلبان احراز صلاحیت نشده مجلس، ۴ روز فرصت شکایت دارند

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طی اطلاعیه‌ای نحوه شکایت داوطلبان احراز صلاحیت‌ نشده مجلس اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین اطلاعیه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی صادر شد.

به اطلاع آن عده از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که توسط هیأت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه صلاحیت آنان احراز نگردیده است می‌رساند «بر اساس تبصره ماده ۵۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» می‌توانند از تاریخ ابلاغ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ الی ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ در وقت اداری از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان‌ها مراجعه و پس از دریافت فرم، شکایت خود را تنظیم و رسید دریافت نمایند.
 

کد مطلب 4801102
زهرا علیدادی

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