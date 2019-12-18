داوطلبان احراز صلاحیت نشده مجلس، ۴ روز فرصت شکایت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین اطلاعیه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی صادر شد.
به اطلاع آن عده از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که توسط هیأتهای اجرایی حوزههای انتخابیه صلاحیت آنان احراز نگردیده است میرساند «بر اساس تبصره ماده ۵۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» میتوانند از تاریخ ابلاغ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزههای انتخابیه حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ الی ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ در وقت اداری از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استانها مراجعه و پس از دریافت فرم، شکایت خود را تنظیم و رسید دریافت نمایند.
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