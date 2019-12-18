فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اجرای عملیات رفع نقاط پر حادثه استان اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۱ نقطه حادثه خیز در سطح استان اصلاح و رفع شده است.

وی افزود: این نقاط شامل پیچ سراب له در محور قره بلاغ-بزمیرآباد، تقاطع شهرک صنعتی در محور سنقر-بیستون، قوس سراب جاری روانسر-کرمانشاه، قوس دره بیان و پیچ اول شمشیر در محور روانسر-پاوه، پیچ تنگ هرسم در محور اسلام آباد-شاهبداغ، تقاطع کل داوود در محور سرپل ذهاب-کرند بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه بیان کرد: همچنین نقطه پیچ کرپ ناز در سه راهی پلیس راه بیستون-هرسین، قوس داربلوط در محور قصرشیرین-سرپل ذهاب، قوس سیاه طاهر در محور جوانرود-ثلاث باباجانی و پل مقابل پلیس راه در محور سنقر-خسروآباد نیز اصلاح شدند.

کرمی با بیان اینکه اصلاح و رفع هشت نقطه حادثه خیز استان نیز در دست اجرا است، گفت: تقاطع سیاه خور در محور کرمانشاه- اسلام آبادغرب ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در این محور عملیات خاک برداری و احداث کوله ها به پایان رسیده و در حال اجرای عرشه پل و تکمیل روسازی ها است.

وی با بیان اینکه پیچ لعل آباد محور کرمانشاه- ماهیدشت نیز ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: در این محور ایجاد واریانت جدید به پایان رسیده و تنها لایه دوم روکش آسفالته و علائم و تجهیزات ایمنی راه باقیمانده و در قرارداد جدید در حال اجرا است.

این مسئول ادامه داد: منطقه پیچ تراب در محور اسلام آبادغرب-قلاجه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در این منطقه واریانت جدید با خاکریزی بسیار بالا و اجرای ابنیه فنی به پایان رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پروژه مذکور اکنون در حال انتظار برای ابلاغ جهت روسازی راه و علائم ایمنی است، در حالی که در واریانت موجود علائم ایمنی و آشکارسازی و مقداری ترانشه برداری از محل اعتبارات امانی انجام شده است.

این مسئول با اعلام اینکه سه راهی زنگی محور کرمانشاه _ سرفیروزآباد ۲۰ درصد فیزیکی دارد، عنوان کرد: در این محور کار مطالعاتی و بررسی طرح در اداره راه و شهرسازی انجام شده و تقاطع غیر همسطح در برنامه گنجانده شده است.

کرمی گفت: پیمانکار طرح مذکور مشخص و عملیات اجرایی آغاز شده است و هچنین عملیات آشکارسازی و ایمن سازی محدوده با تمام امکانات امانی اداره کل راهداری و حمل و نقل به پایان رسید.

وی ادامه داد: در تقاطع کریان محور کرمانشاه-سرفیروزآباد با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، عملیات عمرانی شامل تصحیح و ایجاد رمپ ورود و خروج در تقاطع در حال انجام است که با توجه به آمار تصادفات و صورت گرفته در دست اقدام است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در تقاطع قیماس محورکرمانشاه-هلشی ۸۰ درصد با پیشرفت فیزیکی، عملیات تعریض آبرو و ایجاد رمپ های ورود و خروج استاندارد به پایان رسیده که با توجه به آمار تصادفات و صورت گرفته در دست اقدام است.

کرمی گفت: در سه راهی ایوان محور کرمانشاه-ایلام با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی عملیات ترانشه برداری با حجم بیش از ۲۰ هزار متر مکعب انجام شده و احداث تیرها کوله ها و دال پل نیز به پایان رسیده و پروژه در حال اجرا است که با توجه به آمار تصادفات و صورت گرفته در دست اقدام است.