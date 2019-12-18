سیدابوالحسن علوی صبح چهار شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور روستایی تل تل به بقعه از توابع بخش مرکزی شهرستان گناوه که به دلیل بارندگی‌های شدید و سرریز شدن آب رودخانه گپ در محل آب‌نمای این مسیر از روز سه شنبه مسدود بود با تلاش راهداران این شهرستان بازگشایی شد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گناوه افزود: مردم می‌توانند برای تردد به این روستاها یا به دیگر نقاط شهرستان از این مسیر استفاده کنند.

وی گفت: جاده ساحلی گناوه – بوشهر که به دلیل بالا آمدن آب رودخانه‌های بالادستی ناشی از بارندگی و سرریز آب بر روی جاده ساحلی بسته شده بود همچنان مسدود است و در صورت بازگشایی اطلاع رسانی خواهد شد.