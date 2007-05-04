دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به آمار وحشتناک تصادفات جاده ای و زیانهای مادی و معنوی سوانح شهری جای خالی آموزش رفتار ترافیکی و ارتقاء آن بسیار احساس می شود .

وی آموزش مهارتهای زندگی در حین تحصیل و بعد از آن را برای دانش آموزان بسیار مفید دانست و خاطرنشان کرد : درس مهارتهای زندگی یکی از مباحث اصلی و کارساز در دوران تحصیل است که متاسفانه در حال حاضر از ردیف درسهای کلاسی خارج شده است .

این آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری تاکید کرد: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی که اصلی ترین مهارت اجتماعی است باید توسط خانواده ها و نهادهای متولی به نوجوانان و جوانان آموخته شود .

ابهری گفت: مواردی مانند عبور از خط کشی ، رعایت مقررات در چراغ راهنمایی ، کنترل والدین هنگامیکه از قانون سرپیچی می کنند و تذکرعاطفی به آنها و همچنین آموزش رانندگی های درست و اصولی در خیابانها و جاده ها و... نیازمند یک مهارت اجتماعی است .

استاد دانشکده علوم انتظامی افزود: راهنمایی و رانندگی به عنوان متولی اصلی این قوانین می تواند تجارب تخصصی و علمی خود را در اختیار والدین و آموزش و پرورش قرار دهد تا از طریق آنها به فرزندانشان منتقل شود.