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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی یکی از مهارت‌های اجتماعی است / حذف مهارت‌های اجتماعی باعث افزایش حوادث رانندگی شده است

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی یکی از مهارت‌های اجتماعی است / حذف مهارت‌های اجتماعی باعث افزایش حوادث رانندگی شده است

رئیس کمیته فرهنگی و اصلاح رفتار راهنمایی و رانندگی به حذف مهارت‌های اجتماعی از کتب درسی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: افزایش حوادث تلخ رانندگی جای خالی آموزش مهارت‌های اجتماعی را بیش از گذشته آشکار می کند .

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به آمار وحشتناک تصادفات جاده ای و زیانهای مادی و معنوی سوانح شهری جای خالی آموزش رفتار ترافیکی و ارتقاء آن بسیار احساس می شود .

وی آموزش مهارتهای زندگی در حین تحصیل و بعد از آن را برای دانش آموزان بسیار مفید دانست و خاطرنشان کرد : درس مهارتهای زندگی یکی از مباحث اصلی و کارساز در دوران تحصیل است که متاسفانه در حال حاضر از ردیف درسهای کلاسی خارج شده است .

این آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری تاکید کرد: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی که اصلی ترین مهارت اجتماعی است باید توسط خانواده ها و نهادهای متولی به نوجوانان و جوانان آموخته شود .

ابهری گفت: مواردی مانند عبور از خط کشی ، رعایت مقررات در چراغ راهنمایی ، کنترل والدین هنگامیکه از قانون سرپیچی می کنند و تذکرعاطفی به آنها و همچنین آموزش رانندگی های درست و اصولی در خیابانها و جاده ها و... نیازمند یک مهارت اجتماعی است .

استاد دانشکده علوم انتظامی افزود: راهنمایی و رانندگی به عنوان متولی اصلی این قوانین می تواند تجارب تخصصی و علمی خود را در اختیار والدین و آموزش و پرورش قرار دهد تا از طریق آنها به فرزندانشان منتقل شود.

کد مطلب 480126

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