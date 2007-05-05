الحاق فردوس به خراسان جنوبی خدمت رسانی به مردم را تسهیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا امیرحسنخانی، بعداز ظهر امروز در جمع مردم فردوس با اشاره به 9 سال خشکسالی پیاپی در این شهرستان افزود: این مصوبه، نوید دهنده توسعه و سازندگی و رفع محرومیت از این شهرستان محروم و مردم ولایت مدار فردوس خواهد بود.

به گفته وی رفع محرومیت، کاهش نرخ بیکاری، افزایش به کارگیری نیروهای فارغ التحصیل و رفع بیکاری، مقابله با رشد منفی جمعیت و مقابه با مهاجرت از جمله نتایج این مصوبه است .

نماینده مردم فردوس، سرایان و طبس در مجلس شورای اسلامی هم چنین اذعان داشت: فردوس دارای جوانانی بسیار مستعد است که کسب رتبه های علمی در کنکور سراسری موید این مطلب است.

وی با اشاره به طرح امنیت اجتماعی تصریح کرد: امروز ما مفتخریم در شهری زندگی می کنیم که بیش از 90 درصد از خانم ها چادر عفاف بر سر دارند و هنوز در این شهرستان، کمترین بی حجابی رسوخ نکرده است.

امیرحسنخانی خاطرنشان کرد: اگر مردم این شهرستان از بروز خشکسالی های پیاپی متضرر شدند، وظیفه مسئولان است که با جایگزینی صنعت به جای کشاورزی و ایجاد اشتغال در زمینه های مختلف باعث ایجاد آسایش و امنیت برای مردم شوند.

امیرحسنخانی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری در شهرستان فردوس 17 درصد است، خاطرنشان کرد: باید با اجرای برنامه های مناسب نرخ بیکاری را در این شهرستان کاهش دهیم.

نماینده مردم فردوس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قبل از الحاق فردوس به خراسان جنوبی به دلیل دور بودن فردوس از مرکز استان بسیاری از مصوبات در این شهرستان اجرا نشده، خاطر نشان کرد: اجرایی نشدن مصوبه بخشودگی وام های کشاورزی در این شهرستان نشانگر مظلومیت مردم فردوس است.