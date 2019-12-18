اتکای بخش اعظمی از بودجه به مالیات مشکل ساز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قربانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه به رغم همه فشارها و تحریم‌ها لایحه بودجه سال ۹۹ را به موقع تقدیم مجلس کرد، اظهار کرد: اتکای بودجه ۹۹ به درآمدهای نفتی به حداقل رسیده است.

وی در ادامه با بیان اینکه نقص‌های در لایحه بودجه وجود دارد، افزود: تکیه بخش اعظمی از بودجه به درآمدهای مالیاتی قطعاً برای دولت مشکل ساز خواهد شد،

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفندماه امسال، گفت: امروز بیشتر ذهنیت‌ها و نگاه‌ها به سمت رویداد عظیم سیاسی و اجتماعی در کشور و برگزاری این انتخابات است.

وی با تأکید بر ضرورت تشویق و دعوت گروهای سیاسی و تفکرات حاکم از مردم برای مشارکت حداکثری در این انتخابات، تصریح کرد: همه باید کمک کنیم انتخابات سالم در چهارچوب قانون با مشارکت حداکثری برگزار شود.

قربانی با اشاره به وجود مشکلاتی در حوزه اقتصادی و معیشت مردم، تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف ماه کمک به حل مشکلات و بهبود معیشت مردم است.

بهره گیری از ظرفیت آستانه اشرفیه برای توسعه بیشتر

در ادامه حمید رضایی معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری آستانه اشرفیه ضمن قدردانی از اعتماد استاندار گیلان، اظهار کرد: فلسفه وجودی همه ادارات خدمت به مردم است.

رضایی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم تا بررسی وضعیت موجود در حوزه کاری معاونت هماهنگی امور عمرانی گام‌های بیشتری در راستای توسعه شهرستان آستانه اشرفیه برداریم، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های شهرستان آستانه داشتن نیروی انسانی فراوان است.

وی با بیان اینکه آستانه اشرفیه یکی از متراکم‌ترین شهرهای کشور محسوب می‌شود، گفت: این شهر تراکم ۲۵۰ نفر هر کیلومتر مربع دارد و باید از ظرفیت این شهرستان استفاده کنیم.

در پایان حمید رضایی به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان آستانه اشرفیه معرفی شد.