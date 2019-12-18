توافق آنکارا و حماس برای استفاده ازخاک ترکیه برای حمله به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتص در مطلب خود نوشته است: آنکارا به مقامات ارشد حماس اجازه داده تا با حضور در ترکیه برای حمله به اسرائیل برنامه ریزی کنند. این حملات شامل چند طرح ترور نافرجام مقامات اسرائیلی بوده است.

هاآرتص این خبر را به نقل از دیلی تلگراف منتشر کرده و آورده است که این خبر بر اساس متن بازجویی هایی که از افراد مظنون بازداشت شده توسط اسرائیل انجام گرفته، تنظیم شده است.

به نوشته هاآرتص، در این بازجویی ها افراد بازداشت شده درباره عملیات هایی که در کرانه باختری و بیت المقدس از خاک ترکیه برنامه ریزی شده اند صحبت کرده اند.

به نوشته این روزنامه از جمله برنامه هایی که توسط حماس از خاک ترکیه برنامه ریزی شده طرح تروری بوده که در ماه فوریه برای هدف قرار دادن «نیر برکت» شهردار بیت المقدس، «یهودا گلیک» از اعضای حزب لیکود و «رونی الشیخ» کمیسر سابق پلیس هستند که البته ناموفق بوده اند.

بر اساس ادعای هاارتص، «زکریا نجیب» از اعضای ارشد حماس، در ترکیه مسئول تامین پول و سلاح برای عوامل عملیاتی و همچنین طرح ریزی عملیات های ترور بوده است.