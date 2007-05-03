متروی تهران در اولین روز نمایشگاه کتاب 43هزار مسافر را جا به جا کرد

مهندس جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهربا اعلام این خبر تعداد مسافران مترو را طی امروز و فردا بیش از روز گذشته پیش بینی کرد .

وی یاد آور شد : خرید بلیت برگشت درمبداء، حمل نکردن بار سنگین با مترو ، و استفاده از هر دو ایستگاه مصلی و شهید بهشتی برای رسیدن به نمایشگاه موجب خدمات رسانی بهتر این وسیله حمل و نقل عمومی خواهد شد .

ربیعی تصریح کرد : شرکت اتوبوسرانی در طول برگزاری نمایشگاه کتاب نیز به مسافران خدمات ارائه می دهد و افراد می توانند به منظور سهولت در رفت و آمد از این خودرو ها استفاده کنند .

این مقام مسئول نظم حاکم بر ایستگاه های مترو و مسافران را در اولین روز برگزاری نمایشگاه مثبت ارزیابی کرد .