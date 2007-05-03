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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

متروی تهران در اولین روز نمایشگاه کتاب 43هزار مسافر را جا به جا کرد

متروی تهران در اولین روز نمایشگاه کتاب 43هزار مسافر را جا به جا کرد

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت : 43هزار بازدیدکننده در اولین روز برگزاری نمایشگاه کتاب با مترو جابه جا شدند .

مهندس جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهربا اعلام این خبر تعداد مسافران مترو را طی امروز و فردا بیش از روز گذشته پیش بینی کرد .

وی یاد آور شد : خرید بلیت برگشت درمبداء، حمل نکردن بار سنگین با مترو ، و استفاده از هر دو ایستگاه مصلی و شهید بهشتی برای رسیدن به نمایشگاه موجب خدمات رسانی بهتر این وسیله حمل و نقل عمومی خواهد شد .

ربیعی تصریح کرد : شرکت اتوبوسرانی در طول برگزاری نمایشگاه کتاب نیز به مسافران خدمات ارائه می دهد و افراد می توانند به منظور سهولت در رفت و آمد از این خودرو ها استفاده کنند .

این مقام مسئول نظم حاکم بر ایستگاه های مترو و مسافران را در اولین روز برگزاری نمایشگاه مثبت ارزیابی کرد .

کد مطلب 480145

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