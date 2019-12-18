۲۰ باشگاه کتابخوانی در اردستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله بصیرت در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان اردستان اظهار داشت: شهرستان اردستان ۱۸ کتابخانه در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد دارد که از ۱۰۰ تا ۳۵ هزار جلد کتاب در آن موجود است.
وی افزود: برگزاری مسابقات کتابخوانی در این کانونها در طول سال انجام میشود که بر این اساس دو نمایشگاه کتاب در سال جاری برای رفاه حال مردم برگزار شده است.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان گفت: تا کنون ۲۰ باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان در شهرستان اردستان افتتاح شده و به فعالیت خود با همکاری آموزش و پرورش ادامه میدهند.
وی ابراز داشت: نیم درصد درآمد شهرداریها برای کتابخانه در شهرهایی همچون اردستان که درآمد چندانی ندارند مناسب نیست که پیشنهاد میشود بودجه متممی برای آن در نظر گرفته شود.
بصیرت بیان داشت: ایجاد یک کتابخانه مرکزی با شرایط استانداردهای به روز برای مردم شهرستان اردستان ضروری است.
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