حمید خاور زمینی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری فراخوان دعوت از کسانی که در حوزه کاری پدافند غیرعامل به صورت علمی کار می‌کنند خبر داد و گفت: طبق تصمیم اتخاذ شده با مبانی علمی پیش می رویم و از کارهای سلیقه‌ای دور خواهیم شد.

خاور زمینی با بیان اینکه در راستای فعال کردن کمیته علمی کسانی که علاقمند به این حوزه هستند و بدون چشم داشت مادی وارد کار می شوند مورد توجه خواهند بود، گفت: فعالیت ها را به سمت مشارکت دادن شهروندان در موضوع پدافند غیر عامل سوق خواهیم داد.

وی با بیان اینکه تاکنون افراد بسیاری برای این انجمن اعلام آمادگی کرده اند که توانایی‌های علمی آنها سنجیده می شود، گفت: با استفاده از تجربیات کاری و علمی به دست آمده مجموعه ای ایجاد می‌شود که از دستاوردهای موجود در جامعه استفاده کند.

خاورزمینی با بیان اینکه نباید تجربه ها را نادیده گرفت کمااینکه گاه کارشناسان پیشنهاداتی ارائه می‌دهند که موجب حفظ جان و مال مردم می‌شود، گفت: در دانشگاه ها و مراکز پرورش متخصصان فراخوان ارائه شده تا مجموعه ای پربار ایجاد شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان همدان با بیان اینکه تشکیل انجمن ها نباید به عده ای خاص محدود شود، گفت: پدافند غیر عامل استان همدان ۱۱ کارگروه دارد که یکی از این آنها کارگروه امنیتی - انتظامی است که به این بخش ورود نمی‌کنیم اما ۱۰ کارگروه دیگر باید با توجه به تخصص و توجه به مبانی علمی پیش بروند.

وی گفت: تغذیه فکری و کمک برای حل مسئله و در مجموع ایجاد هیئت اندیشه ورز در کمیته علمی دنبال می شود.

خاورزمینی با بیان اینکه کمیته علمی برای حل مشکلات پدافند غیر عامل راه حل ارائه می دهد، گفت: باید ساختاری پایدار تعریف شود.