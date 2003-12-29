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۸ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۰۲

رييس هيات مديره كانون انجمن هاي صنفي جايگاهداران در گفت و گو بامهر:

استاندارد جديد احداث جايگاه هاي پمپ بنزين ماه آينده تصويب مي شود

استاندارد جديد احداث جايگاه هاي پمپ بنزين ماه آينده تصويب مي شود

استاندارد احداث جايگاه هاي پمپ بنزين براساس تكنولوژي هاي روز در يك ماه آينده با موافقت سازمان بهينه سازي و شركت ملي پالايش و پخش تصويب مي شود .

رييس هيات مديره کانون انجمن هاي صنفي کارفرمايان صاحبان جايگاههاي اختصاصي سراسر کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اعلام اين خبر گفت: اين استاندارد موارد لازم را درباره نحوه ساخت و استقرار مخازن و چگونگي سيستم هاي ارتباطي بين مخازن ، نحوه لوله کشي، مکانيزاسيون جايگاهها و از همه مهمتر احداث سيستم بازگشت گاز به داخل مخازن تعيين مي کند.
ناصر رييسي اضافه کرد: از آنجا که تبخير بنزين از مهمترين عوامل عدم صرفه اقتصادي جايگاهها بنزين است، تصويب اين استاندارد نقش مهمي را در جلوگيري از اين امر در جايگاههاي جديد دارد.

وي با بيان اينکه تبخير بنزين همچنين اثرات زيست محيطي زيادي دارد گفت: شرکت ملي نفت ميزان تبخير بنزين را براي هر يکهزار ليتر5/4 ليتر تعيين کرده است در حاليکه هم اکنون درجايگاههاي کشور ميزان تبخير بسيار بيشتر است.
به گفته وي ، درجايگاههاي پمپ بنزين کشور به طور ميانگين 5/7 ليتر ازهر يکهزار ليتر بنزين بخار مي شود که باعث ورشکستگي تعدادي از جايگاهداران شده است.
وي افزود: بازسازي جايگاه قديمي منوط به اين است که سازمان بهينه سازي و شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي بخشي از منابع مالي خود را به صورت وام هاي بلندمت و حتي بلاعوض دراختيار صاحبان براي بازسازي جايگاههاي کشور قراردهند .
به گفته وي درحال حاضر76 درصد جايگاههاي کشورعمري بيش از 27 سال دارند 

 

کد مطلب 48015

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