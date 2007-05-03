جامعه بین المللی باید از تجربه دموکراتیک و دولت وحدت ملی عراق حمایت کند / دولت عراق برای گسترش مشارکت سیاسی و برقراری ثبات تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "نوری المالکی" در مراسم افتتاحیه کنفرانس موسوم به "یپمان بین المللی با عراق" ضمن تشکر از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس برای حمایت از عراق تاکید کرد:حضور این کشورها نمایش جهانی حمایت ازعراق است.

وی بر هدف عراقی ها برای ساختن عراقی واحد، دموکراتیک، فدرالی و تقسیم عالانه ثروت های این کشور تاکید کرد و گفت : دولت عراق با تمام توان خود در راستای پیشرفت کشور تلاش می کند.

المالکی افزود: ما در مسیر تحکیم پایه های نظام دموکراتیک و مترقی حرکت می کنیم و عراق در مسیر درهای باز اقتصادی با جامعه بین الملی حرکت می کند و از این رو، ما خواهان کمک کشورهای دوست در زمینه های مختلف برای مقابله با چالش ها و وضعیت دشوار اقتصادی هستیم.

وی تاکید کرد: ما تصمیم گرفته ایم تا با جدیت کامل برای ساختن کشور تضمین کننده آزادی و برابری با همه نیروهای سیاسی تلاش کنیم و عراق در دوره نظام دیکتاتوری گذشته درد و رنج بسیاری متحمل شده است و هم اکنون نیز با تروریست ها روبرو است.

نخست وزیر عراق گفت : یقین داریم که امنیت و شکوفایی اقتصادی با هم در ارتباط هستند و هیچ یک بدون دیگری محقق نمی شود و ما در برطرف کردن مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر و سایر موارد تلاش می کنیم، زیرا ثبات امنیتی بدون پیشرفت اقتصادی میسر نمی شود.

وی افزود: امیدواریم "سند پیمان بین المللی درباره عراق" سرآغاز جدیدی برای روابط عراق با جامعه بین المللی براساس احترام دوجانبه و منافع مشترک باشد.

المالکی بار دیگر بر تعهدات دوجانبه عراق و جامعه بین المللی تاکید کرد و گفت : ما از کشورهای حامی سند پیمان بین المللی می خواهیم تا با عراق ابراز همبستگی کرده و دستاورهای حاصل شده در دوره گذشته دراین کشور را به رسمیت بشناسند.

وی افزود: ما خواهان حمایت از تجربه دموکراتیک و دولت وحدت ملی عراق برای جلوگیری از تکرار حکومت استبدادی گذشته هستیم و وفای کشورهای دوست و برادر به تعهدات خود در قبال عراق سبب کمک به ما برای پیشرفت و به جلو بردن برنامه های اصلاحاتی و پیشرفت بخش خصوصی و نظارت دولت عراق بر این بخش ها و سازماندهی آنها می شود.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: دولت عراق درزمینه فعال سازی اقتصادی از طریق سرمایه گذاری مصمم است و دولت وحدت عراق از همان آغاز در زمینه گسترش مشارکت سیاسی براساس اصل آشتی ملی حرکت کرده و در این زمینه اجلاس های متعدد آشتی ملی را با حضور نمایندگان طیف های مختلف از جمله عشایر، افسران و نمایندگان جریان های سیاسی برگزار کرده است.

وی افزود: این امر سبب شده تا عشایر عراق با همکاری نیروهای مسلح به مبارزه با شبکه القاعده و سایر گروههای تروریستی بپردازند.

المالکی تاکید کرد: به توزیع عادلانه ثروت های عراق در همه استانها چشم دوخته ایم و کمیته ای را برای بررسی بازنگری قانون اساسی قبل از همه پرسی عمومی درباره آن و نیز قانونی را برای بازنگری ریشه کنی حزب بعث تدوین کرده ایم.

وی خاطر نشان کرد: دولت عراق در خلع سلاح شبه نظامیان در این کشور جدی است و شبه نظامیان و حاکمیت قانون دو چیز مغایر با هم هستند که در کنار یکدیگر جمع نمی شوند.

نخست وزیر عراق خطاب به حاضران در نشست گفت : حمایت شما می تواند به ما برای مقابله با چالش های عراق و در صدر آن مبارزه با تروریسم و ساختن نیروهای امنیتی عراق کمک کند و از همه کشورهایی که به عراق کمک کرده و بدهی یا بخش زیادی از بدهی عراق را بخشیدند، تشکر می کنم و خواستار بخشیدن بدهی های عراق هستم.

کنفرانس بین المللی عراق با هدف کمک به برقراری ثبات و شکوفایی اقتصاد این کشور، از ساعاتی پیش با سخنان احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر در شرم الشیخ آغاز به کار کرد.



هدف از این کنفرانس، جلب حمایت های بین المللی و منطقه ای برای کمک به برقراری امنیت و ثبات درعراق و شکوفایی اقتصاد آن و نیز متوقف کردن خشونت ها در این کشور اعلام شده است که از چهار سال پیش تا کنون همچنان ادامه دارد.

در این کنفرانس، مسئولان بلندپایه حدود 50 کشور جهان و سازمان های منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی سند موسوم به " پیمان بین المللی درباره عراق" را بررسی می کنند.