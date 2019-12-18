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۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۱۶:۲۵

زمان برگزاری آزمون پزشکان متخصص در آزمون استخدامی تغییر کرد

زمان برگزاری آزمون پزشکان متخصص در آزمون استخدامی تغییر کرد

تاریخ برگزاری آزمون پزشکان متخصص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال ۹۸ تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور زمان جدید برگزاری آزمون پزشکان متخصص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی سال ۹۸ را اعلام کرد.

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در هفتمین آزمون فراگیر مشترک دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ اول مهرماه ۹۸ و هماهنگی بعمل آمده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور رفاه حال داوطلبان و فراهم کردن امکان برگزاری آزمون در استان محل اقامت آنان، تاریخ  برگزاری آزمون مذکور به روز جمعه ۲۷ دی ماه ۹۸ تغییر کرد.

داوطلبان باید به منظور اطلاع از تاریخ پرینت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون به اطلاعیه ای که در تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۸ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی  www.sanjesh.org منتشر خواهد شد، مراجعه کنند.

کد مطلب 4801702

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