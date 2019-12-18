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۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۱۷:۵۹

بشار اسد: سرمایه گذاری در پروژه های فرهنگی پرسودترین است

بشار اسد: سرمایه گذاری در پروژه های فرهنگی پرسودترین است

بشار اسد رئیس جمهور سوریه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فرهنگی را پر سودترین نوع سرمایه گذاری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز با هیأتی از شرکت کنندگان در جشن پنجاهمین سالروز تأسیس اتحادیه نویسندگان عرب دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار واقعیت فرهنگی در سوریه و چالش‌ها در پرتو جنگ فرهنگی که یکی از خطرناک‌ترین سطوح و اشکال جنگ تروریستی به شمار می‌رود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بشار اسد به اهمیت نقش روشنفکران در ارزیابی علمی نظام ارزش‌ها، مفاهیم، آداب و رسوم رایج در جامعه اشاره و بر ضرورت ایجاد گفتمان انتقادی و مکانیسم‌های فرهنگی و گفتگویی توانمند برای مقابله با جنگ مفاهیم تاکید کرد.

رئیس جمهور سوریه بر ضرورت توجه به زبان عربی تاکید کرد و گفت: چون این زبان مهمترین حامل اندیشه و فرهنگ متعهد به آرمان‌های کشور و جامعه و پایه هویت عربی جامع است.

بشار اسد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فرهنگی را پر سودترین نوع سرمایه گذاری دانست و افزود: علت آن این است که انسان را آگاه و قادر به توسعه خویش و جامعه و وطن می‌سازد.

به نوبه خود فرهیختگان عرب اعلام کردند: تاکید داریم تا کلام و صدایمان در همان سطح چالش‌ها و فداکاری‌ها در سوریه باشد.

کد مطلب 4801771

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