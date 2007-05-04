طرح درجه بندی کتابخانه های عمومی کشور اجرا می شود

علی اکبر حاج مومنی مسئول روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح درجه بندی کتابخانه های عمومی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در ششمین گردهمایی مدیران استانی امور کتابخانه های عمومی سراسر کشور در زاهدان، مقرر شد که با مشارکت نمایندگانی از کمیته منتخب مدیران استانی (محمود لالوها مدیر قزوین) ، معاونت امور کتابخانه های عمومی نهاد (خانم امین نژاد) و نیز اداری و مالی، در خصوص درجه بندی کتابخانه ها اقدامات اولیه انجام شود.

وی افزود: در واقع پس از استخراج شاخص ها و موارد دیگر مربوط به درجه بندی کتابخانه های عمومی توسط این افراد، نظرات مدیران استانی در این مورد کسب و کتابخانه های عمومی درجه بندی می شود.

حاج مومنی با اشاره به ویژگی های این طرح اضافه کرد: با درجه بندی سه گانه کتابخانه های عمومی، مدیران استانی می توانند در مورد نیروی مورد نیاز، اعلام نیاز دقیقی کنند و در واقع روش توزیع نیرو (کتابداران) و منابع مالی ضابطه مند می شود. در عین حال درجه بندی کتابخانه های عمومی تعیین تکلیفی با این مدیران است؛ از این جهت که وقتی می خواهند کتابخانه ای را از خیرین، واقفین، ادارات کل ارشاد، شهرداری ها و ... تحویل بگیرند، بتوانند اعلام نیاز دقیقی کرده و در این مورد شفاف تر عمل کنند تا بتوانند منابع مورد نیازشان را از اعتبارات موجود در ادارات کل ارشاد، سازمان های مدیریت و برنامه ریزی و یا از محل منابع استانی، آسان تر و بیشتر جذب کنند.

مسئول روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی، طرح درجه بندی را کاتالیزوری برای جذب نیرو خواند و با تاکید بر لزوم برگزاری آزمون استخدامی کتابداران، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 3500 کتابدار - که بیش از 750 نفر از آنها را کتابداران رسمی ارشاد مامور به خدمت در نهاد مشغول تشکیل می دهند - در 1800 کتابخانه عمومی کشور مشغول به کارند. اما بر اساس استانداردها و به صورت میانگین در هر کتابخانه باید سه کتابدار و در مجموع 5400 نفر داشته باشیم. پس با توجه به رقم فعلی، کتابخانه های عمومی نزدیک به 2000 نفر کتابدار کم دارند.

وی با اعلام اینکه بحث درجه بندی کتابخانه های عمومی، کتابخانه های مرکزی را نیز شامل می شود، گفت: نتایج درجه بندی کتابخانه های عمومی تا 20 روز دیگر توسط کمیته منتخب، به مدیران استانی اطلاع داده می شود و پس از آن نیرو و منابع مالی مورد نیاز به نهاد و سپس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می شود.