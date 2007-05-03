سخنرانی منوچهر متکی در کنفرانس شرم الشیخ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی نیل مصر، منوچهر متکی بر ادامه حمایت های همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق تاکید کرد.

کنفرانس بین المللی عراق با هدف کمک به برقراری ثبات و شکوفایی اقتصاد این کشور، از ساعاتی پیش با سخنان احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر در شرم الشیخ آغاز به کار کرد.

هدف از این کنفرانس، جلب حمایت های بین المللی و منطقه ای برای کمک به برقراری امنیت و ثبات درعراق و شکوفایی اقتصاد آن و نیز متوقف کردن خشونت ها در این کشور اعلام شده است که از چهار سال پیش تا کنون همچنان ادامه دارد.

در این کنفرانس، مسئولان بلندپایه حدود 50 کشور جهان و سازمان های منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی سند موسوم به " پیمان بین المللی درباره عراق" را بررسی می کنند.

