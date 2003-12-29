سفير پاكستان در تهران با رئيس مجلس ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، کروبي دراين ديدار بااشاره به مشترکات ديني، تاريخي وفرهنگي دوکشور، برعزم راسخ مقامات سياسي و پارلماني جمهورى اسلامي ايران براى گسترش و تعميق مناسبات سياسي ، اقتصادى و فرهنگي تاکيد کرد.

رئيس مجلس شوراى اسلامي با بيان نقش و جايگاه مجالس در نظامهاى مردم سالار، روابط پارلماني را مکمل و ضامن روابط دولتها توصيف کرد.

وى در بخش ديگرى از سخنانش ، تروريسم و افراط گرايي را محکوم و از ناموفق بودن ترور رييس جمهور پاکستان اظهار خرسندى کرد و گفت: تحجر، فرقه گرايي ، يکجانبه گرايي و سوء استفاده قدرتهاى بزرگ ازمفاهيم حقوق بشرو مبارزه با تروريسم، ازعوامل رشد و ايجاد افراط گرايي و حرکتهاى نامعقول درمنطقه است .

کروبي همچنين بااشاره به جنايات صهيونيستها برضد مردم مظلوم فلسطين ، اينگونه اعمال خشونت آميز را محکوم به شکست دانست و خواستار مبارزه فراگير و جدى با ريشه هاى خشونت درجهان شد.

رييس مجلس شوراى اسلامي در پاسخ به دعوت مجدد رييس مجلس پاکستان اظهار اميدوارى کرد که اين سفر در اولين فرصت ممکن انجام شود.

اقبال احمد خان نيز دراين ديدار وجود علايق فرهنگي و اجتماعي ديرينه بين دو ملت را عامل اصلي روند روبه رشد روابط تهران - اسلام آباد دانست .

سفير پاکستان در تهران ، تفرقه و تشتت در جهان اسلام وفرقه گرايي را ازمصبيت هاى جوامع اسلامي دانست و خواستار همدلي و همفکرى بيشتر کشورهاى اسلامي در سايه گسترش مبادلات فرهنگي و اقتصادى شد.

وى در بخش ديگرى از سخنانش به سفر سيد محمد خاتمي رئيس جمهور ايران به پاکستان اشاره و اين سفر را نقطه عطفي در روابط دو کشور اعلام کرد.

احمد خان اظهار اميدوارى کرد، با سفر رييس مجلس شوراى اسلامي مناسبات دو کشور به ويژه در بخش پارلماني از شتاب بيشترى برخوردار شده و دو ملت از برکات آن بهره مند شوند.

وى با اشاره به تحولات عظيم منطقه ، روابط با جمهورى اسلامي ايران را از اولويت هاى سياست خارجي پاکستان برشمرد و بر اجماع تمامي احزاب پاکستاني جهت گسترش روابط با ايران تاکيد کرد.



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