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۲۸ آذر ۱۳۹۸، ۲۰:۲۳

نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر:

شاخص‌ترین ویژگی آیت الله نمازی ولایتمداری و تبعیت از ولی فقیه است

شاخص‌ترین ویژگی آیت الله نمازی ولایتمداری و تبعیت از ولی فقیه است

کاشان - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: شاخص ترین ویژگی آیت الله نمازی ولایتمداری و تبعیض محض از ولی فقیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر پنج شنبه در آئین نکوداشت آیت الله نمازی با بیان اینکه عالمان همچون ستارگان پرفروغ در آسمان هدایت هستند، اظهار داشت: انسان به واسطه وجود عالمان می‌تواند نور را از ظلمت تشخیص دهد.

وی با اشاره به سبقه و سابقه درخشان خاندان نمازی در بوشهر ابراز داشت: جد آیت الله نمازی از علما و فضلای بزرگ بوشهر بوده‌اند که مصداق کاملی از مصدر و سر منشأ تقوا بودند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه آیت الله نمازی شخصیتی ملی و باعث افتخار جهان تشیع هستند، تصریح کرد: آیت الله نمازی در حوزه‌های علمیه، هشت سال دفاع مقدس و همچنین در نهادهای انقلابی در طول ۴۰ سال انقلاب اسلامی منشأ خدمات ارزنده‌ای به ملت و نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند.

وی محبوبیت و ماندگاری آیت الله نمازی در قلوب مؤمنین را نشانی از ارائه خدمت خالصانه به مردم دانست، اذعان داشت: اخلاق مداری، انقلابی بودن، ایمان و همچنین اخلاص از جمله ویژگی‌های برجسته آیت الله نمازی است.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به حکم رهبر معظم انقلاب برای هجرت آیت الله نمازی به کاشان خاطرنشان کرد: تبعیت از فرمان رهبر معظم انقلاب و هجرت به کاشان نمونه‌ای از ولایتمداری آیت الله نمازی از فرامین رهبر انقلاب است.

وی با بیان اینکه تمام رفتار، کردار و تصمیمات آیت الله نمازی نشأت گرفته از ولایتمداری و تبعیت از ولی فقیه است، بیان داشت: تاریخ زندگی آیت الله نمازی نمونه‌ای از تجلی اسلام ناب محمدی (ص) است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه مردمان کاشان با بصیرت و هوشیار هستند، افزود: حضور فعالانه مردم دیار مؤمنان در صحنه‌های مختلف انقلاب و پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی نشانی از عمق ولایتمداری و بصیرت مردم کاشان است.

کد مطلب 4802414

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