به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر پنج شنبه در آئین نکوداشت آیت الله نمازی با بیان اینکه عالمان همچون ستارگان پرفروغ در آسمان هدایت هستند، اظهار داشت: انسان به واسطه وجود عالمان می‌تواند نور را از ظلمت تشخیص دهد.

وی با اشاره به سبقه و سابقه درخشان خاندان نمازی در بوشهر ابراز داشت: جد آیت الله نمازی از علما و فضلای بزرگ بوشهر بوده‌اند که مصداق کاملی از مصدر و سر منشأ تقوا بودند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه آیت الله نمازی شخصیتی ملی و باعث افتخار جهان تشیع هستند، تصریح کرد: آیت الله نمازی در حوزه‌های علمیه، هشت سال دفاع مقدس و همچنین در نهادهای انقلابی در طول ۴۰ سال انقلاب اسلامی منشأ خدمات ارزنده‌ای به ملت و نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند.

وی محبوبیت و ماندگاری آیت الله نمازی در قلوب مؤمنین را نشانی از ارائه خدمت خالصانه به مردم دانست، اذعان داشت: اخلاق مداری، انقلابی بودن، ایمان و همچنین اخلاص از جمله ویژگی‌های برجسته آیت الله نمازی است.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به حکم رهبر معظم انقلاب برای هجرت آیت الله نمازی به کاشان خاطرنشان کرد: تبعیت از فرمان رهبر معظم انقلاب و هجرت به کاشان نمونه‌ای از ولایتمداری آیت الله نمازی از فرامین رهبر انقلاب است.

وی با بیان اینکه تمام رفتار، کردار و تصمیمات آیت الله نمازی نشأت گرفته از ولایتمداری و تبعیت از ولی فقیه است، بیان داشت: تاریخ زندگی آیت الله نمازی نمونه‌ای از تجلی اسلام ناب محمدی (ص) است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه مردمان کاشان با بصیرت و هوشیار هستند، افزود: حضور فعالانه مردم دیار مؤمنان در صحنه‌های مختلف انقلاب و پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی نشانی از عمق ولایتمداری و بصیرت مردم کاشان است.