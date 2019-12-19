۱۲۰۰ واحد مسکونی در بخش دشتابی بیمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رحمتی در جلسه شورای سلامت این بخش که روز پنجشنبه در محل بخشداری برگزار شد اظهار داشت: تعداد واحدهای مسکونی این بخش پنج هزار و ۹۰۰ واحد است که از زمان اجرای طرح بیمه حوادث واحدهای مسکونی در بخش دشت آبی یک هزار و ۲۰۰ واحد تاکنون بیمه شده و باقی مانده واحدها با مشارکت دهیاران و بیمه طی روزهای آینده تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بخشدار دشت آبی افزود: در این طرح که با توافق استانداری قزوین و یک شرکت بیمه‌ای صورت گرفته مالکان واحدهای مسکونی روستایی فقط با پرداخت ۵۰ هزار ریال منازل خود را بیمه می‌کنند و باقی مانده حق بیمه از محل منابع دولتی پرداخت می‌شود.

رحمتی خواستار افزایش همکاری دهیاران در پوشش بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر در بخش دشت آبی شد.

بخشدار دشت آبی با تاکید بر لزوم تلاش در جهت ارتقا سطح سلامت جامعه اظهار داشت: امیدآفرینی، ایجاد فضای با نشاط و شاد در جامعه و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، ورزشی از جمله برنامه‌هایی است که زمینه ارتقا سلامت روانی مردم و کاهش اضطراب را در پی خواهد داشت و در این زمینه‌ها باید بیشتر تلاش کنیم.

در این جلسه در خصوص تعمیر و بهسازی مخازن و شبکه آبرسانی در سطح بخش، تجهیز مراکز خدمات سلامت، ساماندهی فاضلاب‌ها و افزایش تعامل بین بهورزان و دهیاران مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در ابتدای این جلسه کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان بویین زهرا ضمن ارائه گزارشی از کلر سنجی و نمونه برداری میکروبی از مخازن آب در سطح بخش، در خصوص تهدیدات بیماری فشار خون و راهکارهای مقابله با آن مطالبی بیان کردند.