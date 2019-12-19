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۲۸ آذر ۱۳۹۸، ۱۷:۱۶

بخشدار دشتابی

۱۲۰۰ واحد مسکونی در بخش دشتابی بیمه شدند

۱۲۰۰ واحد مسکونی در بخش دشتابی بیمه شدند

قزوین- بخشدار دشتابی گفت: از مجموع ۵۹۰۰ واحد مسکونی بخش تاکنون ۱۲۰۰ واحد بیمه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رحمتی در جلسه شورای سلامت این بخش که روز پنجشنبه در محل بخشداری برگزار شد اظهار داشت: تعداد واحدهای مسکونی این بخش پنج هزار و ۹۰۰ واحد است که از زمان اجرای طرح بیمه حوادث واحدهای مسکونی در بخش دشت آبی یک هزار و ۲۰۰ واحد تاکنون بیمه شده و باقی مانده واحدها با مشارکت دهیاران و بیمه طی روزهای آینده تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بخشدار دشت آبی افزود: در این طرح که با توافق استانداری قزوین و یک شرکت بیمه‌ای صورت گرفته مالکان واحدهای مسکونی روستایی فقط با پرداخت ۵۰ هزار ریال منازل خود را بیمه می‌کنند و باقی مانده حق بیمه از محل منابع دولتی پرداخت می‌شود.

رحمتی خواستار افزایش همکاری دهیاران در پوشش بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر در بخش دشت آبی شد.

بخشدار دشت آبی با تاکید بر لزوم تلاش در جهت ارتقا سطح سلامت جامعه اظهار داشت: امیدآفرینی، ایجاد فضای با نشاط و شاد در جامعه و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، ورزشی از جمله برنامه‌هایی است که زمینه ارتقا سلامت روانی مردم و کاهش اضطراب را در پی خواهد داشت و در این زمینه‌ها باید بیشتر تلاش کنیم.

در این جلسه در خصوص تعمیر و بهسازی مخازن و شبکه آبرسانی در سطح بخش، تجهیز مراکز خدمات سلامت، ساماندهی فاضلاب‌ها و افزایش تعامل بین بهورزان و دهیاران مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در ابتدای این جلسه کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان بویین زهرا ضمن ارائه گزارشی از کلر سنجی و نمونه برداری میکروبی از مخازن آب در سطح بخش، در خصوص تهدیدات بیماری فشار خون و راهکارهای مقابله با آن مطالبی بیان کردند.

کد مطلب 4802427

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