دانشگاه آزاد قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتهای دوچرخه سواری سرعت و پیست بعد از 10 سال وقفه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد. این دیدارها با حضور 20 تیم از استانها و باشگاه های کشور به مدت دو روز و در رده سنی بزرگسالان پیگیری شد که در نهایت تیم دانشگاه آزاد در رده سنی بزرگسالان به مقام اول رسید و تیم پیکان دوم شد. دربخش انفرادی نیز نتایج زیر در 5 ماده بدست آمد:

دور حذفی: 1- مهدی سهرابی از دانشگاه آزاد 2- مهدی رجبلو ازپیکان تهران 3- حسین ناطقی از پیکان تهران

1 کیلومتر انفرادی: 1- محمود پراش از دانشگاه آزاد 2- علیرضا احمدی ازپیکان تهران 3- مهدی سهرابی از دانشگاه آزاد

اسکراچ ( ورزشکاران در 30 دور با یکدیگر مسابقه دادند ): 1- مهدی سهرابی از دانشگاه آزاد 2- حسین ناطقی از پیکان تهران 3- مهدی رجبلو از پیکان تهران

4 کیلومتر انفرادی: 1- مهدی سهرابی از دانشگاه آزاد 2- حسین عسگری از پیکان تهران 3- سید مصطفی سید رضایی از دانشگاه آزاد

کایرین: 1- محمود پراش از دانشگاه آزاد 2- سید مصطفی سید رضایی از دانشگاه آزاد اسلامی 3- محمد احسانی از پیکان تهران

در حاشیه :

- رقابتهای این رشته در رده سنی جوانان با حضور تیمهای استانی وباشگاهی از فردا به مدت دو روز در پیست جدید مجموعه آزادی پی گیری می شود.

- کمیته نظارت فدراسیون با بررسی نواقص این مسابقات گزارشی را به فدراسیون ارائه خواهد داد تا دومین مرحله این دیدارها با کیفیت بهتری پی گیری شود.

- برخی از دوچرخه سواران حاضر در مسابقات برای اولین بار در پیست رکاب می زدند که همین امر موجب شد تا در حین مسابقه شاهد زمین خوردن این ورزشکاران باشیم که خوشبختانه مشکل خاصی بوجود نیامد.

- بیشترین مشکل تیمها در خصوص نبود چرخها یا قدیمی بودن دوچرخه های پیست بود که فدراسیون با دریافت نواقص موجود قصد دارد به زودی 40 دستگاه دوچرخه را از کشور آلمان وارد کشور کرده و دراختیار تیمها قرار دهد.

- به دلیل تازگی برگزاری این مسابقات تقریبا تمامی اهالی دوچرخه سواری و مسئولان فدراسیون به همراه تماشاچیان و علاقه مندان از مسابقات دیدن کردند.