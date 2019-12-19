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۲۸ آذر ۱۳۹۸، ۱۹:۴۵

همه چیز در ابهام است؛

آخرین پیام استراماچونی پس از حضور در سفارت:استقلال به امید دیدار!

آخرین پیام استراماچونی پس از حضور در سفارت:استقلال به امید دیدار!

سرمربی تیم فوتبال استقلال پس از برگزاری نشستی با مسئولان سفارت ایران در ایتالیا با یک جمله بر ابهامات افزود: استقلال به امید دیدار!

به گزارش خبرگزاری مهر، آندره استراماچونی که امروز پنجشنبه به سفارت ایران رفته بود تا مشکل انتقال پولش را حل کند در مورد آخرین وضعیتش گفت: روز مهمی را در سفارت ایران داشتیم و همه در تلاش هستیم تا مشکلات و موانع موجود برطرف شود.

وی به تمجید از ایران پرداخت و گفت: مردم ایران بسیار شگفت انگیزه و مهربان هستند. خانواده من در ایران احساس آرامش دارند و امیدوارم بتوانم زودتر به ایران برگردم.

استراماچونی با بیان اینکه هواداران استقلال را از صمیم قلب دوست دارد در پایان اظهاراتش و زمانی که در حال ترک سفارت ایران بود یک جمله به زبان فارسی گفت: «استقلال، به امید دیدار»

کد مطلب 4802503
رضا خسروي

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