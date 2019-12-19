آخرین پیام استراماچونی پس از حضور در سفارت:استقلال به امید دیدار!

به گزارش خبرگزاری مهر، آندره استراماچونی که امروز پنجشنبه به سفارت ایران رفته بود تا مشکل انتقال پولش را حل کند در مورد آخرین وضعیتش گفت: روز مهمی را در سفارت ایران داشتیم و همه در تلاش هستیم تا مشکلات و موانع موجود برطرف شود.

وی به تمجید از ایران پرداخت و گفت: مردم ایران بسیار شگفت انگیزه و مهربان هستند. خانواده من در ایران احساس آرامش دارند و امیدوارم بتوانم زودتر به ایران برگردم.

استراماچونی با بیان اینکه هواداران استقلال را از صمیم قلب دوست دارد در پایان اظهاراتش و زمانی که در حال ترک سفارت ایران بود یک جمله به زبان فارسی گفت: «استقلال، به امید دیدار»