به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی سقائیان‌نژاد در دیدار مسئولان نمایندگی خبرگزاری‌های خارجی در ایران که در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به موقعیت و جایگاه شهر قم اظهار داشت: جلوه‌ها و ظرفیت‌های پنهانی در قم وجود داشته که بیشتر برآیندهای آن برای مردم معرفی‌شده است.

وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین حوزه علمیه جهان اسلام در قم وجود دارد، ابراز کرد: مرکز جهان اسلام و مذهب تشیع قم بوده و این شهر جایگاه ویژه‌ای در مسائل فرهنگی، سیاسی و امورات انقلاب دارد.

شهردار قم با تأکید بر اینکه حدود ۶۰۰ مرکز در قم در ابعاد و بخش‌های مختلف پژوهشی مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: ۱۲۲ کشور در قم نماینده داشته و ۳۷ هزار دانشجو و طلبه از کشورهای مختلف اسلامی در قم مشغول تحصیل هستند که پس از پایان تحصیل مبلغی در کشورهای خود خواهند شد.

وی وجود مراجع عظام تقلید و مهم‌ترین حوزه علمیه جهان اسلام در قم را موردتوجه قرار داد و افزود: انقلاب اسلامی ایران که در زمره انقلاب‌های فرانسه و روسیه قرار داشته در همین کوچه‌های قم شکل‌گرفته است و مردم قم در ۱۵ خرداد، ۱۹ دی خود را به خوبی نشان داده‌اند.

سقائیان‌نژاد خاطرنشان کرد: ۸۶ هزار طلبه در قم مشغول تحقیق، بررسی و مطالعه علوم دینی اسلامی و غیر اسلامی هستند، همچنین یازده دانشگاه بزرگ کشور در قم واقع شده است.

وی با اشاره به پیوند مدرنیته و سنت و ابعاد مختلف آن یادآور شد: در این زمینه بحث‌ها و اختلاف‌نظرهای مختلفی وجود دارد ولی ما معتقدیم معیار تجدد در کفه سنت سنجیده می‌شود و زیربنای مدرنیته سنت بوده که باید با آن با احتیاط برخورد شود.

شهردار قم موازی کاری در حوزه بین‌الملل در قم را موردتوجه قرار داد و گفت: به علت قطب‌های فراوانی که در قم وجود داشته هر کدام از آن‌ها در حوزه بین‌الملل موازی کاری می‌کنند که امیدواریم در گام دوم انقلاب با هماهنگی‌های بیشتر این موازی کاری در قم کاهش یابد.

وی فرودگاه قم را بستری برای جذب گردشگری دانست و از سرگیری اقدامات عمرانی آن خبر داد و اظهار داشت: ۲۰ میلیون زائر سالیانه در قم حضور پیدا می‌کنند که باید بسترهای مختلف به‌ویژه در حوزه اقامتی و ماندگاری آنان فراهم شود.

سقائیان‌نژاد با بیان اینکه چون قم مانند سرچشمه‌ای در کشور بوده و باید مباحث حفظ و حرمت‌ها محافظه‌کارانه در این شهر پیگیری شود، عنوان کرد: هشت بوستان تخصصی برای بانوان در سطح شهر وجود داشته که به راحتی در دسترس و در اختیار کامل این قشر است.

وی تصریح کرد: متأسفانه جلوه‌های نامناسب و ایران هراسی زیادی در خارج از کشور حاکم است ولی کسانی که از نزدیک شرایط ایران را دیده به امنیت، آزادی و آرامش کشور اذعان دارند و مردم هم ثابت کرده‌اند که لحظه‌ای از استقامت و حمایت از کشور دست بر نمی‌دارند.