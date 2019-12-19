۳ هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در سطح کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید تقی زاده شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران کاشانی با بیان اینکه یکی از مهمترین علل توسعه ورزش در کشور ورود خیرین در این حوزه است، اظهار داشت: این تجربه در کاشان با تأسیس مؤسسه حامیان ورزش امتحان خود را به خوبی پس داده است.

وی با اشاره به ضرورت ساخت پروژه‌های ورزشی در کشور ابراز داشت: تا پایان سال ساخت ۷۰۰ پروژه ورزشی در کشور به پایان می‌رسد.

معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه در هفته تربیت بدنی ۲۳۰ پروژه ورزشی در کشور افتتاح شد، تصریح کرد: با افتتاح این پروژه‌ها ۵۷۶ هزار مترمربع به فضاهای ورزشی کشور افزوده شد.

وی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه از طرف دولت به مجلس خاطرنشان کرد: در کشور حدود سه هزار پروژه ورزشی نیمه تمام در کشور وجود دارد که امیدوارم با کمک دولت و مجلس این پروژه‌ها به زودی تکمیل و برای استفاده هموطنان در اختیار آنها قرار گیرد.

تقی زاده با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی اذعان داشت: در چند ماه گذشته حدود ۱۹ جلسه با بخش‌های مختلف خصوصی، بورس و فرا بورس داشته‌ایم تا مقدمات واگذاری را فراهم کنیم.

وی از رفع مشکلات واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خبر داد و افزود: با توجه به تاکید دولت و شخص وزیر ورزش و جوانان و رفع موانع موجود به زودی این دو باشگاه پر هوادار به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.

معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های وزیر ورزش و جوانان بیان داشت: مجموعه وزارت ورزش و جوانان و همچنین کمیته ملی المپیک از تمام ظرفیت‌های موجود برای حضور پرقدرت ورزشکاران ایرانی در مسابقات المپیک و پاراالمپیک ۲۰۲۰ استفاده می‌کنند.