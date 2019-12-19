فدراسیون داوران ضعیف را جریمه کند

به گزارش خبرنگار مهر، میشو کریستوویچ شامگاه پنج شنبه پس از تحمل شکست سنگین تیمش در برابر سپاهان، در نشست خبری به اعتراض به داوری لیگ پرداخت و اظهار داشت: به قلعه‌نویی به خاطر این پیروزی پرگل تبریک می‌گویم. متأسفم که به عنوان یک خارجی این را می‌گویم اما در صحنه اخراج بازیکن ما، آن خطا شاید کارت زرد داشت اما به هیچ وجه اخراج نداشت. در بازی با استقلال و بازی قبلی خانگی ما هم داور پنالتی ما را ندید اما دو روز بعد از بازی قبلی خانگی ما به خاطر این پنالتی از ما عذرخواهی کردند.

وی به تمجید از سپاهان پرداخت و افزود: سپاهان امروز عالی کار کرد و ارسال‌های خوب خود را به گل تبدیل کرد و تیم ۱۰ نفره ما هم نتوانست موقعیتی خلق کند. به‌هرحال برای سپاهان بهترین‌ها را آرزو دارم.

سرمربی شاهین شهرداری بوشهر خواستار جریمه داورانی شد که عملکرد ضعیفی دارند و ادامه داد: ما باشگاه کوچکی هستیم و از داوری بازی‌ها ضرر زیادی دیده‌ایم. از فدراسیون خواهش می‌کنم داورانی را که خوب نیستند جریمه یا حذف کنند. هرچند سپاهان امروز عملکرد خوبی به نمایش گذاشت و حتی در شرایط که ۴ بر صفر پیش بودند، برای گل پنجم می‌جنگید.

میشو بابیان اینکه شاهین برای باقی ماندن در لیگ می‌جنگد، افزود: مطمئناً ما تغییراتی خواهیم داشت اما از زمانی که هدایت شاهین را من در دست گرفتم، ۴ بازی بیرون از خانه داشتیم که ۲ مورد آن‌ها در برابر سپاهان و استقلال بوده است و تنها ۲ بازی خانگی داشته‌ایم ولی با همه این‌ها تمام تلاش ما برای بقا در لیگ برتر است و امیدوارم که به این هدف خود برسیم.

وی با بیان اینکه از دیدگاه من داور عادل نداریم، تصریح کرد: اگر همه تیم از مدیریت تا بازیکنان در کنار هم باشیم، اتفاقات خوبی رخ می‌دهد. ما در ۵ بازی آخر خوب عمل کردیم و اگر داور عادلی برای مسابقه‌ها بود، ما ۶ امتیاز پیش‌تر بودیم ولی داور عادل نداریم.

سرمربی شاهین بوشهر مجدداً به صحنه اخراج بازیکن تیمش اشاره کرد و افزود: سپاهان بسیار بهتر از ما بازی کرد و شاید حتی اگر اخراجی هم نمی‌دادیم، بازی هم بازی را واگذار می‌کردیم اما سوال من درباره صحنه اخراج بازیکن ما است که تصور می‌کنم از بین ۲ پای بازیکن حریف رد شد و اخراج نداشت.