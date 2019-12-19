نماز جمعه یک قرارگاه معنوی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر شامگاه پنجشنبه در همایش ائمه جمعه استان سمنان در مهدیشهر، ضمن بیان اینکه پایگاه نماز جمعه درواقع بهمثابه یک قرارگاه معنوی محسوب میشود که از آغاز انقلاب تا امروز توانسته نقشآفرینی بسزایی داشته باشد، ابراز کرد: نقش نماز جمعه در جنگ و حوادث مختلف انقلاب بیبدیل و مؤثر بوده است.
وی با اشاره به سیر تاریخی نماز جمعه بیان کرد: امروز نماز جمعه بهمثابه یک قرارگاه فرهنگی حتی در شهرهای کوچک نیز دارای گستردگی و نفوذ است.
استاندار سمنان بخش دوم سخنان خود را به اهمیت رسالت امامان جمعه و روحانیان بهویژه در بیانیه گام دوم انقلاب اختصاص داد و بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در این بیانیه مبانی، مشکلات و راهکارهای فائق آمدن بر آنها را توصیف میکنند، ابراز کرد: بیانیه گام دوم بهنوعی تائید تلاشهای گذشته کشور و بیان برخی اشتباهات و راهکارها محسوب میشود لذا باید به آن نگاه ویژهای داشت.
آشناگر درباره نقش ائمه جمعه در جامعه توضیح داد: از دیرباز تاکنون دفتر ائمه جمعه محل رجوع مردم بوده و از این بابت در بسیج مردمی نیز مؤثر است در حال حاضر نیز برخی از اهداف انقلاب طی شده و برخی دیگر نیز در حال طی شدن است که در آن ائمه جمعه نقش بسیار مؤثری دارند.
وی سومین بخش سخنان خود را به انتخابات اختصاص داد و بابیان اینکه نقش دیگر ائمه جمعه، نظارت بر اجرای قوانین و ارائه تذکر پدرانه به مسئولان است، گفت: امیدواریم همه باهم عرصه انتخابات که درواقع محل حضور همه سلایق است، را پرشور ببینیم چراکه کشور در دورانی حساس قرار دارد.
استاندار سمنان بابیان اینکه در شرایط فعلی، افزایش نرخ مشارکت مردم نشانه تعلقخاطر مردم بهنظام جمهوری اسلامی است، گفت: قانونمداری و قانون محوری، ملاک عمل و معیار اجرای انتخابات محسوب میشود همچنین باید توضیح داد که برای مجریان و مسئولان انتخابات، بیطرفی کامل در اجرای پروسه انتخابات یک اصل و شرط لازم است.
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