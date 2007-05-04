کمیته امداد زنجان بیش از دو هزار‬ فرصت شغلی ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفرپوری روز گذشته در مراسم افتتاح دفتر کمیته امداد امامخمینی(ره) صائینقلعه از توابع شهرستان ابهر افزود: در سهماهه پاپانی سال گذشته تعداد چهارهزار و ۲۰۰طرح اشتغالزایی به منظور ایجاد بنگاههای اقتصادی زودبازده ، توسط کمیته امداد این استان به بانکهای عامل معرفی شد.
وی ضمن ارائه عملکرد کمیته امداد زنجان در سال های اخیر، خاطر نشان کرد: سال گذشته ۶۰۰واحد مسکونی درسطح روستاهای استان زنجان توسط کمیته امداد امام خمینی زنجان احداث شد و امسال نیز ۶۰۰واحد مسکونی توسط این کمیته مقاومسازی میشود.
پورجعفری اعتبار موردنیاز جهت مقاومسازی این واحدها را بیش از سه میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: مهمترین چالش این نهاد حل مشکل مسکن، اشتغال و معیشت خانوادههای تحت حمایت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت : کمیته امداد امامخمینی(ره) شهر صائین قلعه با هدف خدمت رسانی به محرومان این منطقه راهاندازی شد و با افتتاح این شعبه ۵۰۰خانوار با بیش از یکهزار و ۲۰۰نفر جمعیت همچنین اهالی ۱۳روستای منطقه تحت پوشش خدمات کمیتهی امداد صائین قلعه قرار گرفتند.
مدیرکل کمیته امداد امامخمینی(ره) استان زنجان درادامه ازفعالیت ۱۱دفتر اصلی و پنج شاخه فرعی کمیته امداد در شهرها و ۸۵۴روستای استان زنجان خبرداد و افزود: هم اکنون 1۹هزار و 442خانوار با ۴۵هزارو ۸۱۰نفر جمعیت به طور مستمر از خدمات این مرکز در استان زنجان بهرهمند هستند.
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