کمیته امداد زنجان بیش از دو هزار‬ فرصت شغلی ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفرپوری روز گذشته در مراسم افتتاح دفتر کمیته‌ امداد امام‌خمینی(ره) صائین‌قلعه از توابع شهرستان ابهر افزود: در سه‌ماهه پاپانی سال گذشته تعداد چهارهزار و ‪ ۲۰۰ ‬ طرح اشتغالزایی به منظور ایجاد بنگاه‌های اقتصادی زودبازده ، توسط کمیته‌ امداد این استان به بانک‌های عامل معرفی شد.

وی ضمن ارائه عملکرد کمیته امداد زنجان در سال های اخیر، خاطر نشان کرد: سال گذشته ‪ ۶۰۰‬واحد مسکونی درسطح روستاهای استان زنجان توسط کمیته امداد امام خمینی زنجان احداث شد و امسال نیز ‪ ۶۰۰‬واحد مسکونی توسط این کمیته مقاوم‌سازی می‌شود.

پورجعفری اعتبار موردنیاز جهت مقاوم‌سازی این واحدها را بیش‌ از سه میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: مهمترین چالش این نهاد حل مشکل مسکن، اشتغال و معیشت خانواده‌های تحت حمایت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت : کمیته‌ امداد امام‌خمینی(ره) شهر صائین‌ قلعه با هدف خدمت رسانی به محرومان این منطقه راه‌اندازی شد و با افتتاح این شعبه ‪ ۵۰۰‬خانوار با بیش ‌از یک‌هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر جمعیت همچنین اهالی ‪ ۱۳‬روستای منطقه تحت پوشش خدمات کمیته‌ی امداد صائین قلعه قرار گرفتند.

مدیرکل کمیته ‌امداد امام‌خمینی(ره) استان زنجان درادامه ازفعالیت ‪ ۱۱‬دفتر اصلی و پنج شاخه‌ فرعی کمیته امداد در شهرها و ‪ ۸۵۴‬روستای استان زنجان خبرداد و افزود: هم اکنون ‪1۹‬هزار و 442‬خانوار با ‪۴۵‬هزارو ۸۱۰‬نفر جمعیت به طور مستمر از خدمات این مرکز در استان زنجان بهره‌مند هستند.