حسن قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد سازمان تعاون در یک سال گذشته اظهار داشت : در سطح استان خراسان رضوی ‌٢٤٠ طرح در بخش صنعت ، ‌١٦٧ طرح در بخش کشاورزی ، ‌٧٣ طرح در بخش خدمات ، ‌٥٢ طرح در بخش مسکن و ‌٦ طرح در بخش معدن برای سرمایه گذاری اقتصادی با استفاده از تسهیلات زود بازده وزارت تعاون عملیاتی شده است .

وی در ادامه خاطرنشان کرد : تاکنون در بخش تعاون ‌٧/٩٨ درصد اعتبارات جذب شده است که با احتساب مجموع پروژه های استان خراسان رضوی ‌١٣ هزار و ‌٥٣١ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم وارد بازار کار خواهند شد .

مدیر کل اداره تعاون خراسان رضوی افزود : هم اکنون ‌٨٧ طرح به مبلغ ‌٢٩٨ میلیارد و ‌٥٧٤ میلیون ریال با بانک های عامل استان قرار داد شده و تعداد ‌٧٥ طرح در سایر بخش های اعتباری معرفی شده اند که جمع کل اعتبارات تخصیص یافته این بخش ها ‌٥٣ میلیارد و ‌٣٢٧ میلیون و ‌٢٥٦ هزار ریال است .

قاسمی یادآور شد : میزان سرمایه گذاری این طرح ها ‌١١٢ میلیارد ریال است و بیش از یک هزار و 294 اشتغال ایجاد کرده است.