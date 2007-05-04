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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۵۱

شهردار بندر عباس چهار سال دیگر در سمت خود ابقا شد

هرمزگان - خبرگزاری مهر : در نخستین جلسه شورای شهر بندرعباس منصور آرامی به عنوان شهردار این شهر ، چهار سال دیگر در سمت خود ابقا شد.

رئیس شورای شهر بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نخستین جلسه شورای شهر، پس از استماع عملکرد شهردار این شهر در طول 11 ماه گذشته با رای گیری مخفی از اعضای شورا ، شهردار منصور آرامی در این سمت ابقا شد .

مهران شاهی افزود : آرامی با هشت رای موافق و یک رای مخالف به عنوان شهردار برای مدت 4 سال در این سمت منصوب شد.

وی خاطرنشان کرد: دیگر مصوبه نخستین جلسه شورای شهر بندر عباس طرح سه منطقه ای شدن خدمات شهری این شهر بود که به تصویب اعضا رسید .

شاهی حرکت مجموعه مدیران عرصه شهری را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با تعاملی مشترک با شهرداری و سایر حوزه های مدیریت کلان شهری بندرعباس را به عنوان شهری نمونه در حوزه جنوب کشور مطرح کنیم .

شاهی حرکت شهرداری را در راستای خدمت رسانی به تمامی مردم شهر عنوان و اظهار امیدواری کرد : با مصوبات منطقی و عادلانه زمینه توسعه همگون تمامی بخش های شهری فراهم شود .

کد مطلب 480287

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