به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای برجام، احتمالاً در ماه ژانویه سال آتی میلادی، یعنی کمتر از یک ماه دیگر، «فرایند حل اختلافات در برجام» را اجرا می‌کنند، اگرچه در این مرحله از بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران خودداری خواهند کرد.

گفته شده این اقدام با هدف فشار بر ایران برای بازگشت به تعهدات داوطلبانه پیشین در برجام است که اروپا آن‌ها را «نقض تعهدات از سوی ایران» می‌نامد.

منبعی که این خبر را اعلام کرده در عین حال تاکید کرده با وجود «فعال شدن فرایند حل اختلافات در برجام» از سوی اروپا، اما طرف‌های اروپایی در حال حاضر در نظر دارند تا از بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که در عمل به توافق برجام پایان خواهد داد، جلوگیری کنند.

در همین ارتباط نیز شش دیپلمات اروپایی و غربی گفته‌اند که سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان موسوم به E۳ بر سر آغاز «فرایند حل اختلافات در برجام» به توافق رسیده‌اند، اگرچه آن‌ها همچنان منتظر خواهند ماند تا چگونگی گام‌های نهایی ایران را قبل از اتخاذ یک تصمیم نهایی مورد بررسی قرار دهند.

منبع دیپلماتیک در این ارتباط گفته است: اجرای این فرایند با هدف حل مسائل اساسی و نجات برجام صورت می‌گیرد.

این منبع همچنین گفت: بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل به دنبال اجرای این فرایند صورت نخواهد نگرفت، چون اگر ما این کار را انجام دهیم و تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را دوباره اعمال کنیم، در واقع میخ آخر را به تابوت توافق هسته‌ای زده‌ایم.

دیپلمات‌ها در عین حال گفته‌اند که تا زمانی که نقض تعهدات پیش رو از سوی ایران از آستانه غیرقابل تحمل و غیرقابل قبولی عبور نکند، اروپا ترجیح می‌دهد بجای فشار برای احیای تحریم‌ها، بر تمدید و زمان بر کردن «فرایند حل اختلافات» متمرکز شود.

دیپلمات دیگری نیز گفت: ما احساس می‌کنیم که دیپلماسی هنوز نمرده است.

سه دیپلمات دیگر گفته‌اند که سه کشور اروپایی بویژه فرانسه در حالی لابی با روسیه و چین هستند تا اتحاد مواضع را میان ۵ عضو شورای امنیت نشان دهد، اما در حال حاضر مسکو و پکن مخالف اجرای «فرایند حل اختلافات در برجام» هستند.