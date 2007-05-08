محمدرضا سجادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های گسترده غرب برای ایجاد تزلزل در اتحاد کشورهای مسلمان افزود : دشمنان اسلام و مسلمین با سو ‌استفاده از اختلافات و تنازعات میان کشورهای اسلامی به اهداف متحجرانه و و استعمارانه خود دست می یابند که شعار وحدت ملی و انسجام اسلامی می تواند به آنان هوشیاری و کارآمدی مسلمانان جهان اسلام نشان دهد .

وی با تشریح تلاش های کشورهای استعمارگر برای ایجاد شکاف و اختلاف بین مسلمین ، مذاهب مختلف اسلامی و کشورهای اسلامی خاطر نشان کرد : اکنون می توان بهترین نمونه آن را در در برخی کشورهای اسلامی همچون عراق، افغانستان و حتی فلسطین اشغالی و لبنان مشاهده کرد.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس هفتم تاکید کرد : شعار وحدت ملی و انسجام اسلامی تنها مختص کشور ایران نیست بلکه این امر موجب نزدیکی رهبران کشورهای اسلامی ، مسلمین جهان اسلام و اتحاد تمامی مذاهب دینی خواهد بود.

وی عنوان داشت : با الگو و هدف قرار دادن وحدت و انسجام در کشور همه جریان های سیاسی ، گروه ها و افراد باید دست به دست یکدیگر دهند و کشور را در جهت دستیابی به اهداف جمهوری اسلامی و به خصوص تحقق چشم انداز 20 ساله کشور به سر منزل مقصود هدایت کنند .

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