نمايشگاه دايمي ايران در روسيه گشايش مي يابد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از روابط عمومي مركز اطلاع رساني و نمايشگاه دايم جمهوري اسلامي ايران در روسيه، اين نمايشگاه با هدف تقويت ساختارهاي لازم و گسترش صادرات در دومين شهر بزرگ روسيه با حضور مقامات عالي رتبه دو كشور اغاز به كار خواهد كرد.

براساس اين گزارش بزرگترين تور صنعتي اين مركز اطلاع رساني 26 خردادماه با هدف عقد قراردادهاي همكاري مشترم عازم كشورهاي روسيه و بلاروس مي شود.

در اين تور صنعتي، مراحل نهايي عقد پروژه هاي پارك آبي، نيروگاه هاي بادي، مركز تجارت ايرانيان و كارخانجات بازيافت زباله با حضور كارشناسان و صاحبان صنايع ايراني و روسي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.