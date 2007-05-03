گرمای هوا اصلی ترین نگرانی تیم ها / گلایه مسئولان دو تیم از فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، هوای شهر بندرعباس بسیار گرم است و تیم ها نگران هستند که گرمی هوا کیفیت فنی بازی را تحت تاثیر قرار دهد.

* بلیت فروشی از ساعت 11 در ورزشگاه تختی بندرعباس آغاز شد. البته در ابتدا به علت گرمای هوا استقبال خوبی از پیش فروش بلیت نشد.

* تیم فوتبال پگاه گیلان در هتل هما بندرعباس اسکان یافته است و تیم شهرداری بندر عباس نیز در هتل هویزه استقرار یافته است.

* شبکه های مختلف تلویزیونی برای پوشش تصویری بازی به بندرعباس آمده اند.

* عادل فردوسی پور که برای گزارش بازی شهرداری بندرعباس - پگاه گیلان به بندرعباس آمده است با استقبال خوب فوتبالدوستان این شهر روبرو شد.

* مربیان تیم های شهرداری و پگاه از برنامه ریزی فدراسیون فوتبال گلایه داشته و معتقد بودند این بازی می توانست در ساعات عصر روز پنجشنبه برگزار شود که از گرمای هوا کاسته می شود.