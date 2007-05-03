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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۰۷

/ در حاشیه دیدار شهرداری بندرعباس - پگاه گیلان /

گرمای هوا اصلی ترین نگرانی تیم ها / گلایه مسئولان دو تیم از فدراسیون فوتبال

تیم های شهرداری بندرعباس و پگاه گیلان در حالی از دقایق پیش به مصاف هم رفتند که گرمای بیش از حد هوا نگرانی تیم ها را در پی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، هوای شهر بندرعباس بسیار گرم است و تیم ها نگران هستند که گرمی هوا کیفیت فنی بازی را تحت تاثیر قرار دهد.

* بلیت فروشی از ساعت 11 در ورزشگاه تختی بندرعباس آغاز شد. البته در ابتدا به علت گرمای هوا استقبال خوبی از پیش فروش بلیت نشد.

* تیم فوتبال پگاه گیلان در هتل هما بندرعباس اسکان یافته است و تیم شهرداری بندر عباس نیز در هتل هویزه استقرار یافته است.

* شبکه های مختلف تلویزیونی برای پوشش تصویری بازی به بندرعباس آمده اند.

* عادل فردوسی پور که برای گزارش بازی شهرداری بندرعباس - پگاه گیلان به بندرعباس آمده است با استقبال خوب فوتبالدوستان این شهر روبرو شد.

* مربیان تیم های شهرداری و پگاه از برنامه ریزی فدراسیون فوتبال گلایه داشته و معتقد بودند این بازی می توانست در ساعات عصر روز پنجشنبه برگزار شود که از گرمای هوا کاسته می شود.

کد مطلب 480302

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