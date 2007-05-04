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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۰۵

مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران در گفتگو با مهر :

دانشگاه تهران توهین استاد مدعو به دانشجوی محجبه را محکوم کرد / ورود استاد خاطی به دانشگاه تهران ممنوع شد

دانشگاه تهران توهین استاد مدعو به دانشجوی محجبه را محکوم کرد / ورود استاد خاطی به دانشگاه تهران ممنوع شد

فرزاد زیویار با اشاره به اینکه استاد مورد اعتراض جمعی از دانشجویان پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران استاد مدعو بوده است، گفت:"دانشگاه تهران اقدام این استاد مدعو را محکوم می کند."

مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "استادی که به یک دانشجوی دختر محجبه پردیس هنرهای دانشگاه توهین کرده است استاد مدعو بوده است. این بی احترامی در روز یازدهم اردیبهشت ماه اتفاق افتاده است."

زیویار تاکید کرد: "پس از روی دادن این اتفاق، اعلام شد که ورود این استاد به دانشگاه جلوگیری به عمل آید."

مشاور رئیس دانشگاه تهران افزود: "حوزه ریاست دانشگاه تهران بی احترامی این استاد را محکوم می کند و جهت ابراز عملی این محکومیت در تجمع مقابل سر در دانشگاه شرکت کردیم."

وی اظهار داشت: "این استاد که بیش از 75 سال سن دارد، متاسفانه از نظر تخصص هم فردی مطرح است و از وی از سالهای گذشته - سالهای قبل از 84 - در دانشگاه استفاده می شده است."

کد مطلب 480303

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