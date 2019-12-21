روحانی توکیو را به مقصد تهران ترک کرد

خبرگزاری مهر، گروه سیاست- رامین صاحب قلم؛ روحانی در این سفر رسمی به ژاپن، با ابه شینزو دیدار و دو طرف در خصوص مسائل مورد علاقه دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی گفت و گو کردند.

رئیس جمهور کشورمان صبح شنبه به وقت محلی و ساعاتی قبل از ترک توکیو با جمعی از مدیران ارشد اقتصادی و نخبگان ژاپنی دیدار و با انان درخصوص همکاری‌های اقتصادی و سیاسی دو کشور گفت و گو کرد.

روحانی در این دیدار با اشاره به روابط خوب دو کشور و اراده دو دولت به توسعه روابط در همه زمینه‌ها، گفت: تاکید می‌کنم درهای ایران همچنان روی شرکت‌های ژاپنی باز است و این شرکت‌ها می‌توانند در پروژه‌های مهم همچون چابهار حضور فعال داشته باشند.

روحانی ابراز امیدواری کرد این سفر موجب توسعه بیش از پیش روابط دو کشور در زمینه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شود.

وی تاکید کرد: برای ما بسیار مهم است که ایران و ژاپن به عنوان دو دوست قدیمی روابط خود را ادامه داده و اجازه ندهند کشور ثالثی در روابط ما اخلال ایجاد کند.

رئیس جمهور در پایان این دیدار تابلوی نقاشی با نام «درخت دوستی» یادبود نودمین سالگرد برقراری روابط سیاسی ایران و ژاپن را امضا کرد.