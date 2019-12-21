به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شمار زیادی از مردم الجزایر بعد از نماز جمعه علیه انتخاب «عبدالمجید تبون» به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور دست به تظاهرات زدند.

معترضان الجزایری خواهان تحقق اصلاحات واقعی در کشور شدند.

آنها با سردادن شعارهایی مانند «هرگز عقب نخواهیم نشست»، «متوقف نخواهیم شد» و «با دروغگویان مذاکره نخواهیم کرد» بر تداوم جنبش مردمی این کشور تأکید کردند.

این تظاهرات، یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری الجزایر و انتخاب تبون برگزار شد.

کمیته مستقل انتخابات الجزایر، جمعه گذشته اعلام کرد که تبون با ۵۸.۱۵ درصد آرا، پیروز ششمین انتخابات ریاست جمهوری الجزایر شده است.