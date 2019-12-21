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۳۰ آذر ۱۳۹۸، ۹:۳۲

معاون استاندار تهران مطرح کرد؛

کاهش قیمت گوجه فرنگی تداوم خواهد داشت

کاهش قیمت گوجه فرنگی تداوم خواهد داشت

تهران- معاون هماهنگی امور اقتصادی استان تهران از تداوم کاهش قیمت گوجه فرنگی خبر داد.

محمد امامی امین در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم کاهش قیمت گوجه فرنگی در بازار طی هفته جاری خبر داد و افزود: پیش بینی ما این است، که با ورود گوجه فرنگی جیرفت به بازار تهران شاهد کاهش و متعادل سازی بیش از پیش قیمت این کالا باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استان تهران همچنین افزود: در حال حاضر قیمت گوجه فرنگی در بازار ۲۵ درصد کاهش داشته است.

وی همچنین از وفور کالاهای اساسی در انبارهای استان تهران خبر داد و گفت: کالاهایی مانند گوشت، حبوبات و مواد لبنی در انبارهای استان تهران به وفور وجود دارد و جای هیچ نگرانی نیست.

کد مطلب 4803133

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