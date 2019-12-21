کاهش قیمت گوجه فرنگی تداوم خواهد داشت

محمد امامی امین در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم کاهش قیمت گوجه فرنگی در بازار طی هفته جاری خبر داد و افزود: پیش بینی ما این است، که با ورود گوجه فرنگی جیرفت به بازار تهران شاهد کاهش و متعادل سازی بیش از پیش قیمت این کالا باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استان تهران همچنین افزود: در حال حاضر قیمت گوجه فرنگی در بازار ۲۵ درصد کاهش داشته است.

وی همچنین از وفور کالاهای اساسی در انبارهای استان تهران خبر داد و گفت: کالاهایی مانند گوشت، حبوبات و مواد لبنی در انبارهای استان تهران به وفور وجود دارد و جای هیچ نگرانی نیست.