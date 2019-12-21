گردشگری با یاقوت های قرمز توسعه یافت/افزایش مسافران دورک اناری

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های جنوبی غربی کشور است که در ارتفاعات زاگرس قرار دارد. شرایط آب و هوایی در مناطق مختلف آن بسیار متفاوت است و یک منطقه بسیار سرد، منطقه دیگر معتدل و منطقه نیز جز مناطق گرمسیر به شمار می‌رود. این امر زمینه را برای کشت انواع محصولات کشاورزی و توسعه باغات مختلف میوه فراهم کرده است.

منطقه دورک اناری در شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری مهمترین منطقه تولید کننده انار و محصولات فرآوری خانگی انار در این استان به شمار می‌رود.

اهالی این روستا با بهره مندی از نعمت آب رودخانه ارمند، توسعه باغات انار را مورد توجه قرار داده‌اند و این نقطه تنها منطقه تولید انار استان چهارمحال و بختیاری است. تلاش و کوشش در این روستا مثال‌زدنی است چراکه مردان در تولید انار فعالیت می‌کنند و زنان در خانه به تولید محصولات فرآوری‌شده انار ازجمله رب انار و لواشک و… مشغول به فعالیت هستند.

هم اکنون با پایان فصل برداشت انار در این منطقه، فرآوری انار توسط زنان در این منطقه مورد توجه قرار گرفته است. برخی در حال جدا سازی دانه‌های انار هستند، برخی دیگر در حال تولید رب انار هستند و برخی دیگر نیز در کار بسته بندی محصولات محلی تولیدی انار در این منطقه فعالیت دارند.

شرایط آب و هوایی و مناسب از طرفی و درآمد خوب از تولید انار موجب شده است که زمین‌های محدود منطقه دورک اناری به توسعه باغات انار اختصاص یابد یکی از اهالی منطقه دورک اناری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میوه انار در این منطقه موجب اشتغال شده است، بیان کرد: منطقه دورک اناری به علت قرار گرفتن در دره بسیار محدود است.

حسینی بیان کرد: قرار گرفتن در دره موجب شده است که زمین‌های کشاورزی این منطقه محدود باشد.

وی بیان کرد: شرایط آب و هوایی و مناسب از طرفی و درآمد خوب از تولید انار موجب شده است که زمین‌های محدود این منطقه به توسعه باغات انار اختصاص یابد.

وی تاکید کرد: هم اکنون اشتغال مردم منطقه به باغات انار وابسته است و درآمد مردم منطقه از این طریق تأمین می‌شود.

این باغدار بیان کرد: تولید انار و محصولات فرآوری شده انار در این منطقه سبب اشتغال مردم شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تولید انار و فرآوری محصول انار موجب شده است که مسافران بسیاری راهی این منطقه شوند، بیان کرد: در زمان فصل برداشت انار تورهای مختلف گردشگری از استان‌های مختلف کشور به این منطقه سفر می‌کنند.

وی بیان کرد: بسیاری از مسافران و گردشگران وارد باغات انار می‌شوند و باغداران را در چیدن میوه یاری می‌کنند.

حسینی بیان کرد: طی سال‌های اخیر گردشگری در این منطقه ارتقا یافته است و مردم منطقه با فروش محصولات انار درآمد خوبی کسب می‌کنند.

تولید یک هزار تن انار در منطقه دورک اناری

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۶۰ هکتار از باغات چهارمحال و بختیاری اختصاص به باغات انار دارد، اظهار داشت: باغات انار چهارمحال و بختیاری در منطقه دورک اناری شهرستان کیار واقع هستند.

ذبیح الله غریب با اشاره به برداشت انار از باغات این منطقه، ادامه داد: بیش از یک هزار تن انار در منطقه تولید شده است.

وی تاکید کرد: باغداری و تولید انار در این منطقه سبب اشتغال روستاییان شده است و شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی در این منطقه هستیم.

منطقه دورک اناری یکی از زیباترین مناطق گردشگری چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود چرا که این منطقه پوشیده از درختان جنگلی بلوط است. گذر رودخانه ارمند از میان باغات انار و درختان کهنسال بلوط منظره‌های بدیع و شگفت انگیزی ایجاد کرده است که چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند. ورود مسافران و گردشگران طی سال‌های اخیر به این منطقه افزایش یافته است.

بسیاری از مسافران و گردشگران برای مشاهده زیبایی‌های برداشت انار و خرید محصولات ارگانیک انار به این منطقه سفر می‌کنند و میوه انار در کنار زیبایی‌های این منطقه به نوعی زمینه ساز توسعه گردشگری در این منطقه شده است.

خدمات مختلف از جمله اینترنت در راستای افزایش ورود مسافران و وجود ظرفیت‌های گردشگری در منطقه دورک اناری در حال توسعه است.

بهره مندی منطقه دورک اناری از اینترنت پر سرعت

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر از برقراری تکنولوژی اینترنتی فور جی (4G) در منطقه روستای دورک اناری خبر داد و گفت: این امر از حدود یک ماه گذشته صورت گرفته است.

مرتضی بلالی افزود: فیبرنوری یک سرمایه گران بها برای این روستا به شمار می‌رود و با اجرای آن، تمام دستگاه‌هایی ارائه دهنده خدمت می‌توانند از خدمات فیبر نوری در روستای دورک اناری بهره مند شوند و خدمات خود را در این منطقه گسترش دهند.

توسعه زیر ساخت‌های گردشگری در این منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته است و تلاش‌های برای ارتقای بخش گردشگری این منطقه ادامه دارد.

روستای دورک اناری در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.