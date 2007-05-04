رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در گفتگو با مهر درمورد کاهش احتمالی نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر وضعیت سهام بانکهای خصوصی گفت: به هرحال یکی از ابزارهای مهم صنعت بانکداری، نرخ سود است و هر گونه اختلال یا محدودیت در این ابزار کلیدی و مهم می تواند تاثیرگذار باشد.

خستوئی گفت: تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر ثابت ماندن نرخ سود بانکی تا بحال توانسته است بر وضعیت سهام بانکهای خصوصی تاثیر مثبت داشته باشد.

وی تصریح کرد: هرگونه محدودیت یا کاهش نرخ سود بانکی می تواند در امر بازدهی صنعت بانکداری و ارزش معاملاتی در بازار سرمایه تاثیر داشته باشد.

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ضمن اشاره به افزایش تقاضای اخیر مردم برای خرید سهام بانکهای خصوصی در پی تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر ثابت ماندن نرخ سود بانکی در سال جاری گفت: پس از تصمیم شورای پول و اعتبار و اعلام نظر مخالفان طرح ثابت ماندن نرخ سود، بحث هایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی مطرح است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در هرحال باید هر چه زودتر بتوانیم به یک نظر مثبت و قابل اجرا در زمینه تعیین نرخ سود بانکی برسیم ، چون علاوه بر اعمال فشار از سوی برخی کشورهای اروپایی ، مراودات بانکی و حجم فعالیت و عملیات بانکداری در آستانه تاثیر پذیری منفی است.