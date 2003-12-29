به گزارش خبر گزاري مهر ، رييس جمهور لبنان با اشاره به کمک هاي فراوان جمهوري اسلامي ايران به ملت ودولت لبنان در سالهاي گذشته ، کمک به ملت ايران را وظيفه کشورش دانست و ازارسال يک فروند هواپيما حامل کمکهاي مورد نياز مردم به منطقه خبر داد .
خاتمي نيز دراين مکالمه تلفني ملتهاي ايران و لبنان را همواره در کنار هم خواند و با اشاره به ابعاد فاجعه رخ داده ازهمدردي و کمکهاي دولت و ملت لبنان قدرداني کرد .
در گفتگوي تلفني با سيد محمد خاتمي
رئيس جمهور لبنان با دولت و ملت ايران ابراز همدردي كرد
اميل لحود رييس جمهوري لبنان در تماس تلفني با سيد محمد خاتمي رييس جمهوري كشورمان ضمن ابراز تاسف از حادثه غم انگيز زلزله بم با وي ، دولت و ملت ايران ابراز همدردي كرد .
به گزارش خبر گزاري مهر ، رييس جمهور لبنان با اشاره به کمک هاي فراوان جمهوري اسلامي ايران به ملت ودولت لبنان در سالهاي گذشته ، کمک به ملت ايران را وظيفه کشورش دانست و ازارسال يک فروند هواپيما حامل کمکهاي مورد نياز مردم به منطقه خبر داد .
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