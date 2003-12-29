رئيس جمهور لبنان با دولت و ملت ايران ابراز همدردي كرد

به گزارش خبر گزاري مهر ، رييس جمهور لبنان با اشاره به کمک هاي فراوان جمهوري اسلامي ايران به ملت ودولت لبنان در سالهاي گذشته ، کمک به ملت ايران را وظيفه کشورش دانست و ازارسال يک فروند هواپيما حامل کمکهاي مورد نياز مردم به منطقه خبر داد .

خاتمي نيز دراين مکالمه تلفني ملتهاي ايران و لبنان را همواره در کنار هم خواند و با اشاره به ابعاد فاجعه رخ داده ازهمدردي و کمکهاي دولت و ملت لبنان قدرداني کرد .