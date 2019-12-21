اهدای زمینی به ارزش ۲ میلیارد تومان برای احداث کتابخانه در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی ظهر گفت: نیک اندیشان ملایری برای احداث یک کتابخانه عمومی در یکی از مناطق محروم ملایر زمینی به ارزش ۲ میلیارد تومان اهدا کردند.

عاطفه زارعی با بیان اینکه زمینی به متراژ ۲۶۰ متر مربع در شهر ملایر برای احداث کتابخانه اهدا شده است، اظهار کرد: مرحوم حسین نقدی و رجب خاکپور این زمین را به طور مشترک در اختیار کتابخانه‌های عمومی قرار دادند تا در راه آگاهی بخشی و ترویج و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی مورد استفاده قرار بگیرد.

وی افزود: ورثه مرحوم حسین نقدی ۲۰۰ متر مربع و جناب آقای رجب خاکپور ۶۰ متر مربع زمین برای احداث یک کتابخانه عمومی در بلوار ۱۵ خرداد شهر ملایر روبه‌روی یخچال میرفتاح در نظر گرفتند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان تصریح کرد: این زمین به ارزش یک میلیارد تومان یکی از با ارزش‌ترین اقدامات فرهنگی است که در راستای احداث یک مرکز علمی و فرهنگی اهدا شده و کتابخانه عمومی در این زمین احداث می‌شود.

احمد مقتدری، فرزند مرحوم نقدی اظهار کرد: زمین اهدا شده در یک منطقه محروم شهر ملایر که محل تولد و زندگی خانواده ما بوده، واقع شده که امکانات فرهنگی کافی را ندارد.

وی افزود: متأسفانه تا کنون مرکز فرهنگی که بتواند خدمات مناسب به افراد این محل به ویژه کودکان و نوجوانان را ارائه دهد، احداث نشده است.

نماینده ورثه مرحوم نقدی تأکید کرد: به همین دلیل بود که تصمیم گرفته شد، این زمین برای احداث یک کتابخانه عمومی در نظر گرفته شود.

مقتدری ادامه داد: اگر مکان فرهنگی مناسبی برای کودکان و نوجوانان وجود داشته باشد که اوقات فراغت خود را در آن بگذرانند، قطعاً در آینده این افراد موفق‌تری خواهند بود.

وی تأکید کرد: البته هدف دیگر ما زنده نگاه داشتن یاد برادر شهیدمان است که به یاد او کتابخانه‌ای احداث شود.