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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۵:۵۵

22 تا 24 خرداد ماه برگزار می شود؛

پانزدهمین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما استانها برگزار می شود

مازندران- خبرگزاری مهر : معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما از برگزاری پانزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانها، از 22 تا 24 خرداد ماه امسال در مجتمع رفاهی وزارت نفت محمود آباد مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی شب گذشته در جمع مدیران صداو سیما اظهار داشت : پانزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانها، با حضور بیش از دو هزار هنرمند از مراکز استانهای کشور در این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود : این جشنواره با همکاری استانداری مازندران برگزار خواهد شد که به لحاظ محتوایی دارای تغییراتی نسبت به سال های قبل است و امید می رود بهترین جشنواره در میان جشنواره های برگزار شده باشد.

استاندار مازندران نیز در این نشست اظهار داشت: مازندران مهد فرهنگ و هنر است و از هر لحاظ آمادگی کامل برای برگزاری جشنواره و میزبانی از هنرمندان کشور در خطه سبز مازندران را دارد. 

وی خاطر نشان کرد: اثر گذاری رسانه ملی می تواند محرومیت ها و زیبایی های  مازندران را به ایرانیان معرفی کند و برگزاری جشنواره پانزدهم فرصت مناسبی برای شناخت استعدادها، علائق و فرهنگ ها خواهد بود.

مدیر کل صدا و سیمای مازندران نیز در این نشست اظهار داشت: مازندران با دارا بودن ظرفیت های فرهنگی منحصر به فرد و اقلیم بکر می تواند با رویکرد محتوایی در جشنواره پانزدهم خودنمایی کند.

سید رمضان شجاعی یادآور شد: مردم مازندران در میزبانی شهرت ویژه ای دارند و جشنواره پانزدهم فرصت مغتنمی برای هنرمندان مراکز استانها در شناخت توانمندیهای مازندران علوی تبار و عالم پرور است.

کد مطلب 480405

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