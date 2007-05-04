پانزدهمین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما استانها برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی شب گذشته در جمع مدیران صداو سیما اظهار داشت : پانزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانها، با حضور بیش از دو هزار هنرمند از مراکز استانهای کشور در این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود : این جشنواره با همکاری استانداری مازندران برگزار خواهد شد که به لحاظ محتوایی دارای تغییراتی نسبت به سال های قبل است و امید می رود بهترین جشنواره در میان جشنواره های برگزار شده باشد.

استاندار مازندران نیز در این نشست اظهار داشت: مازندران مهد فرهنگ و هنر است و از هر لحاظ آمادگی کامل برای برگزاری جشنواره و میزبانی از هنرمندان کشور در خطه سبز مازندران را دارد.

وی خاطر نشان کرد: اثر گذاری رسانه ملی می تواند محرومیت ها و زیبایی های مازندران را به ایرانیان معرفی کند و برگزاری جشنواره پانزدهم فرصت مناسبی برای شناخت استعدادها، علائق و فرهنگ ها خواهد بود.

مدیر کل صدا و سیمای مازندران نیز در این نشست اظهار داشت: مازندران با دارا بودن ظرفیت های فرهنگی منحصر به فرد و اقلیم بکر می تواند با رویکرد محتوایی در جشنواره پانزدهم خودنمایی کند.

سید رمضان شجاعی یادآور شد: مردم مازندران در میزبانی شهرت ویژه ای دارند و جشنواره پانزدهم فرصت مغتنمی برای هنرمندان مراکز استانها در شناخت توانمندیهای مازندران علوی تبار و عالم پرور است.

