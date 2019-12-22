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۱ دی ۱۳۹۸، ۸:۵۸

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین:

صادرات صنایع کوچک در استان قزوین به ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد

صادرات صنایع کوچک در استان قزوین به ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد

قزوین- مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: صادرات صنایع کوچک در استان قزوین تا پایان امسال از ۷۰ میلیون دلار به ۱۰۰ میلیون دلار افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان حمیدرضا خانپور در این باره گفت: صنایع کوچک قزوین مستقر در شهرک‌های صنعتی استان تاکنون ۷۰ میلیون دلار کالا صادر کرده اند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین تصریح کرد: این کالاها به کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، هندوستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، تایلند، لهستان، روسیه، اتریش، هلند و کانادا صادر شده است.

خانپور افزود: کشمش و خرمای فرآوری شده، میله‌های فولادی، مواد اولیه محصولات شوینده، رزین های صنعتی، سیلیکات سدیم، نخ‌های پلی استر، پارافین و انواع مصنوعات چوبی از جمله محصولات صادراتی از سوی صنایع کوچک مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قزوین به کشورهای خارجی در سال جاری است.

وی یادآور شد: تا پایان سال جاری پیش بینی می‌شود صادرات صنایع کوچک به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.

خانپور اظهار داشت: علیرغم تحریم‌های ظالمانه دشمن، فعالان صنایع کوچک قزوین برای صادرات محصولات و ارزآوری برای کشور تلاش می‌کنند.
 

کد مطلب 4804059

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