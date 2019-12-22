به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان حمیدرضا خانپور در این باره گفت: صنایع کوچک قزوین مستقر در شهرکهای صنعتی استان تاکنون ۷۰ میلیون دلار کالا صادر کرده اند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین تصریح کرد: این کالاها به کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، هندوستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، تایلند، لهستان، روسیه، اتریش، هلند و کانادا صادر شده است.
خانپور افزود: کشمش و خرمای فرآوری شده، میلههای فولادی، مواد اولیه محصولات شوینده، رزین های صنعتی، سیلیکات سدیم، نخهای پلی استر، پارافین و انواع مصنوعات چوبی از جمله محصولات صادراتی از سوی صنایع کوچک مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان قزوین به کشورهای خارجی در سال جاری است.
وی یادآور شد: تا پایان سال جاری پیش بینی میشود صادرات صنایع کوچک به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.
خانپور اظهار داشت: علیرغم تحریمهای ظالمانه دشمن، فعالان صنایع کوچک قزوین برای صادرات محصولات و ارزآوری برای کشور تلاش میکنند.
نظر شما