اقدامات انجام شده در زمينه پيشگيري از سرقت و شناسايي اجساد مجهول الهويه

وي در گفتگو با خبرنگار" مهر" اعزامي به بم افزود: هم قرارگاه مرصاد و هم يگانه پاسداران ناجا و تمام نيروهاي استان کرمان در شهر بم مستقر شده اند.

وي خاطرنشان کرد: به منظورپيشگيري از سرقت اموال مردم براي کساني که قصد دارند اموال خود را از شهر خارج کنند، مجوزهاي مخصوصي صادر شده که درقبال آن شناسنامه افراد گرفته مي شود.

وي اضافه کرد: مشخصات ، آدرس و محل بارگيري در مجوز اوليه قيد مي شود و اين مشخصات در دفترها ثبت شده و اثر انگشت آنان نيز اخذ مي شود.

سرهنگ کاظمي تصريح کرد: اين افراد هنگام جمع آوري اموال خود مجوز صادره شده را به يگان ويژه ناجا مستقر در شهر تحويل مي دهند. و در قبال ان اجازه جمع آوري اموال به آنان داده مي شود.

وي با اشاره به اينکه دو پايگاه انتظامي در کلانتري 13 و آگاهي شهر بم مستقر شده گفت: اموال بارگيري شده به اين دو پايگاه منتقل شده و مجوز اوليه را تحويل داده و پس از بازديد از اموال مجوز خروج نهايي که نام مالک که مشخصات خودرو و راننده آن و مقصد اعزام اموال در آن قيد مي شود. که در مبادي خروجي شهر اموال توسط قرار گاه مرصاد کنترل نهايي مي شود.

وي با اشاره به اينکه بسياري از کشته شدگان به صورت مجهول الهويه دفن شده اند گفت: با استفاده از سي نفر کارشناس اداره تشخيص هويت تهران و کرمان از امروز نظارت بر دفن اجساد مجهول الهويه صورت مي گيرد.

وي افزود: کانالهايي را براي دفن اجساد مجهول الهويه از ديروز در نظر گرفته ايم . که اين سي نفر اجساد را بازديد کرده و مشخصاتي از آنان را يادداشت مي کنند. در عين حال با دوربين هاي ديجيتالي از چهره اجساد عکس گرفته مي شود و محلي نيز براي رويت اجساد در نظر گرفته شده است.

وي افزود: 200 نفراز اجساد توسط اين تيم بازديد و دو نفر از آنان شناسايي شده اند. همچنين تعداد زيادي روحاني در قبرستانها مستقر هستند و عمليات کفن و دفن را به سرعت انجام مي دهند اما اجازه گرفتن عکس را به ما نمي دهند، که اين ممکن است بعدها مشکلاتي بوجود آورد.

کاظمي گفت: تاکنون مشکلي در ارتباط با حضور اشرار پيش نيامده است و وفقط 20تن از سارقان بومي را بازداشت شده اند.

