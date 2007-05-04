پروژه خط لوله گاز ایران در راستای منافع ملی هند است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری دوماین هند، دیروز تنی چند از چهره‌های شاخص دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در نامه‌ای به مانموهان سینگ نخست وزیر هند به وی هشدار دادند که روابط تجاری هند و ایران "قابلیت بالایی" برای آسیب زدن به روابط آمریکا و هند خصوصا در زمینه همکاری‌های هسته‌ای دارد.

این عده از نمایندگان کنگره آمریکا که نام تام لانتوس، الینا رز لتینن، هوارد برمن، و گری آکرمن در میان آنها به چشم‌ می‌خورد، در نامه خود از دهلی‌نو خواسته‌اند به همکاری‌های نظامی گسترده با ایران و مشارکت در توسعه بخش انرژی این کشور پایان دهد و در غیر این صورت، هند تحت تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت.

اما مورلی دئورا وزیر نفت هند که به منظور ارائه توضیحات در این زمینه به مجلس عوام هند رفته بود، اظهار داشت که آمریکا هیچ گونه فشاری به هند درباره خط لوله گاز ایران وارد نمی‌آورد. وی گفت: هند به مذاکرات با ایران و پاکستان درباره خط لوله 2135 کیلومتری ایران ادامه خواهد داد.

دئورا همچنین اعلام کرد که هند همچنان در حال پیگیری واردات گاز طبیعی از ایران است، چرا که این اقدام در جهت منافع ملی هند برای تامین نیازهای داخلی است.

در همین حال، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اظهار بی‌اطلاعی از نامه اعضای کنگره این کشور به هند درباره خط لوله گاز ایران گفت: هرچند وزارت خارجه چنین نامه‌ای را مشاهده نکرده است، اما بارها در دیدار با مقامات هندی نگرانی خود را از این پروژه اعلام کرده‌ایم.

در همین حال، "شیو شانکار منون" وزیر امور خارجه هند نیز درباره نامه اعضای کنگره آمریکا گفت: روابط تجاری هند با ایران به هیچ وجه با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در تضاد نیست و روابط دوجانبه دو کشور کاملا قانونی است.